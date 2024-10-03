2025 yılı emekli ve memur maaşı: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından gözler memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak zamlarda belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı.

Buna göre aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı şu an için yüzde 8,92 oranında. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Eylül sonu itibarıyla bu oranı yüzde 8,92.

Net oran ise ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin resmî enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.