2025 yılı fitre kaç TL? Kimler fitre verebilir? Kimlere fitre verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan fitre miktarını belirledi. Peki, fitre nedir, kimler fitre vermelidir ve nasıl hesaplanır? İşte 2025 yılı fitre miktarı ve detayları:

FİTRE NEDİR, KİMLER FİTRE VERMELİDİR?

Fitre (sadaka-i fıtır), Ramazan Bayramı'na ulaşan her Müslümanın vermesi gereken bir ibadettir.

KİMLER FİTRE VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Zekât verecek kadar maddi durumu iyi olan her Müslüman, fitre vermelidir. Aile reisi, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin fitresini de verebilir.

KİMLER FİTRE ALABİLİR?

Fakirler ve ihtiyaç sahipleri fitre alabilir. Borç içinde olanlar, yetimler, öğrenciler ve işsizler fitre yardımına hak kazanabilir.

2025 FİTRE KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayı için belirlenen fitre miktarını duyurdu. Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantının ardından fitre bedeli 180 TL olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada, fitre miktarının belirlenirken hadisi şerifler, sosyoekonomik şartlar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacının göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

2025 FİTRE MİKTARI 180 TL! PEKİ FİTRE NASIL HESAPLANIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kişinin günlük gıda ihtiyacını göz önünde bulundurarak fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Fitre, nakit olarak verilebileceği gibi gıda maddeleriyle de karşılanabilir.

Bu miktar aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Daha fazla kazancı olan kişiler, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşen bir miktarı fitre olarak verebilir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Ramazan ayı içinde fitre verilmesi önerilir.

En geç Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekir.

Ancak fitre, Ramazan'dan önce de verilebilir.

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Anne, baba, dede ve ninelere verilemez.

Çocuklara ve torunlara fitre verilmez.

Eşler birbirine fitre veremez.

2025 FİTRE BEDELİ KAÇ TL OLMALI?

Diyanet tarafından belirlenen 180 TL, asgari fitre miktarıdır. Ancak fitre verecek kişi günlük gıda harcamalarına göre daha yüksek bir miktar belirleyebilir.

Örneğin: