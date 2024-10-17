2025 yılı için bütçe maratonu başlıyor

2025 yılı bütçesi için maraton başlıyor. 2025 yılı bütçe görüşme takviminin taslağına göre; 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, 22 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulacak.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler ise 30 Ekim’de komisyonda yapılacak.

Bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü sona erecek. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, aralık ayında Genel Kurul gündemine gelecek ve yıl bitmeden yasalaşacak.