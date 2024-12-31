2025 yılı için patent başvuru ücretleri belirlendi

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 2025'te uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.

Kurumun 2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetenin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 67,42 lira, marka tescil ücreti 1618,17 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 17,42 lira olarak belirlendi. Tasarım tescil başvurularında ise 265,83 lira alınacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.