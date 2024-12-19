2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi: İlk 13 madde kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4 ila 13. maddeleri görüşüldü.

Görüşmelerin ardından teklifin 10 maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurul'da, saat 11.00’de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin tümü görüşülecek.