2025 yılına ilk giren ülke nerededir? 2025 yılına hangi ülke en son girecek? 2025 yılına girecek ülkeler sıralaması

Yeni bir yıla girerken, birçok kişi "2025 yılına ilk giren ülke hangisidir", "hangi ülkeler 2025 yılına erken giriyor?" ve "yılbaşını ilk kutlayan ülkeler sıralaması nedir" gibi soruları merak eder. Bu makalede, 2025 yılına ilk giren ülkeden başlayarak, dünya genelinde yılbaşını farklı saat dilimlerinde kutlayan ülkeler sıralamasını ele alacağız.

2025 YILINA İLK GİREN ÜLKE: KİRİBATİ (LİNE ADALARI)

Dünya genelinde 2025 yılına ilk giren ülke Kiribati'nin Line Adalarıdır. Bu adalar, UTC+14 saat diliminde yer alır ve dünya üzerinde yeni yıla en erken giren bölgedir. Kiribati'nin doğu kesimi, yılbaşını ilk kutlayan yer olarak bilinir. Bu durum, Line Adaları’nın coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır.

2025 YILINA HANGİ ÜLKE NE ZAMAN GİRECEK?

Yeni Zelanda da 2025 yılına ilk giren ülkeler arasında.

Dünya genelinde ülkeler, farklı saat dilimlerine göre yılbaşını kutlar. İşte 2025 yılına ilk giren ülkeler sıralaması:

Kiribati (Line Adaları) : UTC+14

: UTC+14 Samoa ve Tonga : UTC+13

: UTC+13 Yeni Zelanda (Chatham Adaları dahil) : UTC+13 ve UTC+12.45

: UTC+13 ve UTC+12.45 Fiji ve Tuvalu : UTC+12

: UTC+12 Avustralya (Doğu Yakası) : UTC+11

: UTC+11 Japonya ve Güney Kore : UTC+9

: UTC+9 Çin, Filipinler ve Malezya : UTC+8

: UTC+8 Hindistan ve Sri Lanka : UTC+5.30

: UTC+5.30 Türkiye : UTC+3

: UTC+3 Avrupa (Orta Avrupa Zaman Dilimi): UTC+1

Daha sonra, Amerika kıtası ve son olarak Hawaii ve Baker Adaları gibi yerler, 2025 yılına en son giren bölgeler olacaktır.

2025 YILINA SON GİREN ÜLKE

"2025 yılına son giren ülke neresi" sorusunun yanıtı ise şöyledir: 2025 yılına son giren bölgeler arasında Baker ve Howland Adaları bulunur. Bu adalar, UTC-12 saat dilimindedir ve dünya üzerinde yeni yıla en geç giren yerlerdir.

2025 YILINA İLK GİREN ÜLKE HANGİSİ?

Kiribati’nin Line Adaları, yeni yıla ilk giren bölgedir.

YENİ ZELANDA NEDEN YILBAŞINI ERKEN KUTLAR?

Yeni Zelanda, UTC+13 saat diliminde yer aldığı için yılbaşını erken kutlar.

HANGİ ÜLKELER 2025 YILINA GEÇ GİRİYOR?

Baker Adaları ve Howland Adaları, 2025 yılına son giren bölgelerdir.

TÜRKİYE YILBAŞINI HANGİ SAATTE KUTLAR?

Türkiye, UTC+3 saat diliminde yer aldığı için 2025 yılına erken giren ülkeler arasında yer alır.

HAWAİİ YILBAŞINI NE ZAMAN KUTLAR?

Hawaii, UTC-10 saat diliminde bulunduğu için 2025 yılına geç girer.

Yılbaşını ilk veya son kutlayan ülkeler, tamamen saat dilimlerine bağlıdır. Kiribati’nin Line Adaları gibi UTC+14 saat diliminde bulunan ülkeler, dünya genelinde en erken yılbaşını kutlar. Öte yandan, Baker ve Howland Adaları gibi UTC-12 saat diliminde yer alan bölgeler, yılbaşını en son karşılar.

2025 yılına ilk giren ülke, UTC+14 saat diliminde yer alan Kiribati’nin Line Adalarıdır. Ardından Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda gibi ülkeler gelir. Türkiye, UTC+3 saat diliminde olduğu için yılbaşını erken kutlayan ülkeler arasında yer alır. Yılbaşı kutlamaları, saat dilimlerine göre sıralandığı için dünyanın farklı yerlerinde farklı zamanlarda gerçekleşir.