2025 yılında 391 kadın erkekler tarafından katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) yayımladığı Aralık 2025 Kadın Cinayetleri Raporu, erkek şiddetinin Türkiye’de ulaştığı tabloyu bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre, 1-31 Aralık tarihleri arasında 42 kadın yaşamını yitirdi; bunların 30’u kadın cinayeti olarak kayıtlara geçerken, 12 kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Veriler, kadınların en çok kendi evlerinde ve ateşli silahlarla öldürüldüğünü gösterdi.

Cinayetlerin faillerinin büyük bölümünü aile içindeki erkekler oluştururken, 19-35 yaş aralığındaki kadınların yüksek risk altında olması dikkat çekti.

Raporda yer alan bulgular, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin politikaların yetersizliğini ve acil, etkin önlemlere duyulan ihtiyacı bir kez daha gündeme taşıdı.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE VE ATEŞLİ SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ

TKDF taradından yayımlanan raporun tamamı şu şekilde:

''1 Aralık – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 42 kadın erkekler tarafından katledilmiştir. 30 kadın katledilmiş, 12 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedilmiştir.

Katledilen kadınların medeni durumlarına bakıldığında, 16’sının evli, 9’unun bekar, 4’ünün boşanmış, 2’sinin dini nikahla birlikte yaşadığı tespit edilmiştir.

Yaş aralığına bakıldığında, katledilen en genç 13 yaşında, yaşça en büyük ise 73 yaşındadır. 19-35 yaş aralığındaki kadınlar, %50 ile en yüksek orana sahiptir.

Cinayetlerin faillerine baktığımızda, kadınların 11’inin aile içindeki erkekler tarafından öldürüldüğü görülmektedir.

Bu dönemde 7 kadın boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürülmüştür.

Bunun yanı sıra, 5 kadın ayrılmak istediği erkek, 3 kadın birlikte olduğu erkek 3 kadın ailesindeki kadınların bağlantılı olduğu erkek ve 4 kadın da tanıdığı bir erkek tarafından katledilmiştir.

Öldürülme yöntemleri incelendiğinde, en yaygın yöntemin ateşli silahlar olduğu ortaya çıkmaktadır.

Cinayetlerin 18’inde ateşli silah kullanılmış, 11 kadın kesici aletlerle, 4 kadın boğularak, 2 kadın yüksekten düşerek katledilmiştir. 7 kadının öldürülme yöntemi bilinmemektedir.

Cinayetlerin gerçekleştiği mekanlara bakıldığında, kadınların büyük bir kısmının kendi evlerinde ya da yaşadıkları alanlarda öldürüldüğü görülmektedir.

30 kadın yaşadığı alanda, 8 kadın kamusal alanlarda, 2 kadın ormanlık alanlarda, 1 kadın denizde ve 1 kadın işyerinde öldürülmüştür.''