2025 yılında en az 87 çocuk bu kirli düzenin çarkları arasında katledildi!

16 TİP'li öğrencinin MESEM protestosundan sonra tutuklanmalarına karşı tepkiler sürüyor. SOL Genç 16 öğrencinin tutukluluğuna ve MESEM'e karşı Eskişehir'de sokağa çıktı. Köprübaşında toplanıp Kanatlı AVM'ye yürüyen gençler, AVM önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını SOL Genç adına Deniz Bursalı okudu.

SOL Genç'in okuduğu basın açıklaması şöyle:

Bu düzenin sorumlusu tek adam rejiminin tarikatçı-piyasacı aparatı Yusuf Tekin’e ve yaratılan kirli MESEM düzenine karşı bir araya gelen 16 arkadaşımız hala cezaevinde.

Dostlarımızın yanındayız!

Bu katil düzene karşı olduğumuz her alanda hep birlikte omuz omuza mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz!

Katil sömürü düzeni, yeni canlar almaya devam ediyor. Her gün daha da vahşileşen bu katil düzenin çarkları arasında hayatta kalmaya çalışan birçok sıra arkadaşımız ve çok sayıda çocuk maalesef artık aramızda değil. Biliyoruz ki bu ölümler “kaza” değil, sistemli, acımasız bir sömürünün sonucu.

Her gün sayısız çocuk ve sıra arkadaşımız kayıt dışı atölyelerde, tarım alanlarında, madenlerde ve taşeron şirketlerde sessizce yok sayılıyor.

Her çocuk için zorunlu olan eğitim hakkına göz göre göre saldırılıyor, piyasacı-tarikatçı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eliyle zorunlu eğitim tartışmaya açılıyor.

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasındaki amaç kamusal eğitim hakkını gasp etmektir. Amaç patron örgütleri istedi diye, sermayenin erken yaşta ucuz, hatta bedava iş gücü ihtiyacı için, çocuk yaşta işçiliği ve çocuk yaşta evlilikleri yaygınlaştırmaktır. Amaç “meslek ortaokullarının” da açılmasıyla tüm okulları MESEM’leştirmektir.



Bu sömürü düzeni en vahşi haliyle, çocukların kanıyla çarklarını döndürmeye çalışıyor. Çocuk işçiliğini meşrulaştıran uygulamalara son verilmeli, çocuk yaşta işçilik yasaklanmalıdır!

TALEPLERİMİZ NETTİR

Çocuk yaşta işçiliğin eğitim, okul adıyla perdelenmesinin ve eğitim hakkımızın elimizden alınmasına karşı her yerde sıra arkadaşlarımızın, çocukların sesine ses olacağız.

✅Çocuk işçilik yasaklansın.

✅MESEM’ler kapatılsın. Çocukların, sıra arkadaşlarımızın eğitime erişim hakkı sağlansın.

✅MESEM’li öğrencilere ücret adı altında kamu kaynaklarından karşılanan miktar burs olarak verilsin.

✅MESEM kapsamında çalıştırılan 18 yaş üstü gençlerin esnek, güvencesiz, asgari ücretin altında çalıştırılma koşullarına son verilsin. Sosyal güvenlik, kamusal emeklilik hakları, sendikalara üye olma ve toplu sözleşmelerden kaynaklı haklardan yararlanma hakkı sağlansın.

✅Dört yeni okul modeli uygulamasına son verilsin. Fabrikalarda, organize sanayi, ticaret bölgelerinde çalıştırılan çocukların okula, eğitime erişimi sağlansın. Kamu kaynaklarından ücret adıyla aktarılan kaynaklar öğrencilere burs olarak verilsin.

Bütün bu sömürü ve acının sorumlusu Yusuf Tekin, hesap vermekten kaçıyor! “Eleştirilere rağmen” sermayenin çıkarlarını koşulsuz şartsız korumaya devam edeceğini söylüyor! Bakanın "eleştiri" dediği katledilen kardeşlerimizdir ve saray rejiminin faili olduğu çocuk işçi cinayetleridir!

Çocukların katili, saltanatlarının bekası için çocukların piyasanın sömürü çarklarına atanlardır!

Bu katil MESEM düzenine ve onun kurucularına karşı olduğumuz her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz!

Son olarak Eskişehir'den aylardır kampüsleri iktidar destekli faşist çetelere dar eden DTCF öğrencilerine selam yollamak istiyoruz. 19 Mart sonrası yükselen öğrenci hareketini faşist çeteleriyle birlikte baskılamaya çalışan iktidara karşı DTCF öğrencileri üniversitesinde cevabını güzelce vermiştir. Bu cevabı sindiremeyen faşistler bugün Ankara sokaklarında arkadaşlarımıza onursuzca pusu atıyorlar. Faşist çetelerin onursuz saldırılarına karşı üniversitelerimizde mücadele etmeye devam edeceğiz. FAŞİZME ÖLÜM TEK YOL DEVRİM