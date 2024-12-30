2025 yılında uygulanacak KDV iade sınırı belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi ve Genel Uygulama Tebliğ'inde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenleme ile İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 90.800 TL'den, 2025 yılı için ise 130.700 TL'ye çıkarıldı.