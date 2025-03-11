2025 YKS geç başvurular ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? | YKS geç başvuru tarihleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite adaylarına yönelik düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruları bugün itibariyle başladı. 2025 YKS başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart tamamlanmasının ardından YKS geç başvuru tarihleri araştırması hız kazandı. ÖSYM'nin düzenleyeceği sınava dair YKS geç başvuru tarihlerinde son gün ve YKS geç başvuru ücreti gündemde. Peki, 21 Haziran'da ilk oturumu gerçekleşecek olan 2025 YKS geç başvurular ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2025 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti!

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

YKS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ÖSYM'nin açıkladığı "Geç Başvuru" tarihine kadar sınav başvurularını tamamlayabilecekler. YKS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 11 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı. YKS son başvuru saati 23.59 olarak duyuruldu.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS 2025 sınavına başvuracak adayların YKS geç başvuru ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalara yatırması gerekiyor. 2025 YKS başvuru ücreti her bir oturum için 675 TL olarak açıklandı. YKS'de iki oturumda sınava katılacak öğrenciler 1350 TL üç oturuma katılacak öğrenciler ise 2025 TL ödemesi gerekiyor.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

YKS Başvuru tarihi: 6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arası

6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arası YKS Geç Başvuru tarihi: 11-13 Mart 2025 tarihleri arası

11-13 Mart 2025 tarihleri arası YKS 1. Oturum (TYT): 21 Haziran 2025

21 Haziran 2025 YKS 2. Oturum (AYT): 22 Haziran 2025

22 Haziran 2025 YKS 3. Oturum (YDT): 22 Haziran 2025

YKS başvuruları nasıl yapılır?

YKS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl düzenlenen ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. YKS'nin öncesinde, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olmak üzere iki ayrı sınav bulunuyordu.

Önceden, adaylar YGS sınavına girmek ve herhangi bir puan türünde 180 ham puan elde etmek zorundaydılar. Bu, adayların ilerleyen aşamalardaki LYS sınavlarına katılabilmeleri için bir barajdı. Ayrıca, 150-179 puan arasında olan adaylar önlisans programlarına başvuruda bulunabiliyorlardı. Ancak 150 puanın altında kalan adaylar tercih hakkına sahip değildi ve yükseköğretime yerleştirme şansı bulunmuyordu.

YKS'nin getirilmesiyle, bu ayrım kaldırıldı ve tek bir sınavla öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına girişleri değerlendirilmeye başlandı. YKS, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri olmak üzere dört ayrı puan türünü içerir ve öğrencilere daha fazla esneklik sağlar. Bu sayede öğrenciler, istedikleri alandaki lisans programlarına başvurabilirler.

2025 TYT NE ZAMAN?

2025 yılı Temel Yeterlik Testi, yani TYT sınavı 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

2025 AYT NE ZAMAN?

2025 yılı Alan Yeterlik Testleri, yani AYT sınavı 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

2025 YDT NE ZAMAN?

2025 yılı Yabancı Dil Testi , yani YDT sınavı 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS sınav tarihleri açıklamasına göre 2025 yılı YKS sınavının sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.