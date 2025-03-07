2025 YKS Görevli Ücretleri: YKS görevli ücreti ne kadar?

2025 YKS Görevli Ücretleri | Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. YKS'ye sayılı günler kala sınavlarda görevli olarak çalışacak olan öğretmenler 2025 YKS görevli ücreti ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Yaklaşık 300 sınav merkezinde gerçekleşecek sınav için 2025 YKS görevli ücretleri araştırılıyor. 4 milyona yakın adayın katılım göstereceği sınavda on binlerce salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen vb. görev alacak. Peki, YKS görevli ücreti ne kadar? İşte 2024 YKS görevli ücretleri!

2025 YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2025 yılı YKS görevli ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl ödenen YKS görevli ücretleri şu şekildeydi:

Salon Başkanı: 1.057 TL

1.057 TL Gözetmen: 1.025 TL

1.025 TL Yedek Gözetmen: 769 TL

769 TL Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

1.922 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

1.281 TL Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

1.217 TL Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

1.089 TL Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

1.281 TL E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

961 TL E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

833 TL E-Sınav Gözetmen: 769 TL

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

YKS'de; salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen gibi alanlarda sorumluluk alacaklar için 2024 yılı YKS görevli ücreti 769 TL ile 1.922 TL arasındaydı. YKS'de görevli olan bina sorumluları 1.922 TL, gözetmen 1.025 TL, salon başkanı ise 1.057 TL ücret aldı.

YKS görevli başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamada öğretmen, kamu çalışanları ve akademisyenler YKS görevli başvurusu yapmak için Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.