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2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "osym.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Eğitim
  • 30.07.2025 15:50
  • Giriş: 30.07.2025 15:50
  • Güncelleme: 30.07.2025 16:04
Kaynak: AA
2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun "osym.gov.tr" adresinde bugün ve yarın yayımda olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

YKS tercih kılavuzu için tıklayın

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