2025 YÖKDİL/2 sonuç tarihi açıklandı! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YÖKDİL/2 sonuç tarihi | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL) gerçekleştirildi. 27 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleşen YÖKDİL'in ardından sınava katılan adaylar 2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların girdiği sınav sonrası ÖSYM sınav sonuç tarihini yayınladı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi!

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takviminde 15 Ağustos 2025 olarak işaretli. Buna göre 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen yılın ikinci YÖKDİL sınavı sonuçları 15 Ağustos günü açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

2025 YÖKDİL/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.





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