2025 YÖKDİL sonuç sorgulama | YÖKDİL/1 sınav sonuçları ekranı

2025 YÖKDİL sonuç sorgulama | YÖKDİL/1 sınav sonuçları ekranı | Lisansüstü eğitim için bir başarı seviyesi olarak kabul edilen Yüksek Öğretim Kurumları Dil Sınavı (YÖKDİL) 16 Şubat Pazar günü pek çok adayın katılımı ile gerçekleşti. Sınav sürecinin ardından birçok aday için gündem 2025 YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. ÖSYM 2024-2025 sınav takviminde geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçlarını 6 Mart günü açıklayacağını duyurmuştu. YÖKDİL sınav sonuçları bugün itibariyle adayların erişimine açıldı. İşte 2025 YÖKDİL sonuç sorgulama ve YÖKDİL/1 sınav sonuçları ekranı!

2025 YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA

2025 YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre 6 Mart'ta adayların erişimine açıldı. 2025 YÖKDİL sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuç.osym.gov.tr” adresinden TC kimlik numaralarını ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

2025 YÖKDİL/1 SINAV SONUÇ SORGULAMA

YÖKDİL SORULARI YAYIMLANDI

16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u sınav sonrasında açıklandı.16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’una adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişelecek.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI