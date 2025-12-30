2025 yoksulluğun, eşitsizliğin ve borcun yılı: 'Yoksulluk halk sağlığı sorunudur'

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılının ekonomik kriz ve siyasi otoriterleşmenin yoğunlaştığı bir dönem olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, artan işsizlik, borçluluk ve gelir güvencesizliğinin ülkenin en temel sorunları arasında yer aldığı vurgulandı.

Odadan yapılan açıklamada, yapılan araştırmaların da toplumsal yoksullaşmayı açık biçimde ortaya koyduğu ifade edildi.

Asal Araştırma’nın Şubat 2025’te gerçekleştirdiği çalışmada, katılımcıların yüzde 61,2’si Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi ve hayat pahalılığını gösterdiği, GÜNDEMAR Araştırma’nın ise Ekim 2025 Türkiye Gündemi araştırmasına katılanların yüzde 79’u ise ekonominin kötüye gittiğini düşündüğünü anımsatılan açıklamada, gelir dağılımındaki eşitsizliğin kalıcı hale geldiği kaydedildi.

DERİNLEŞEN YOKSULLUK

Açıklamada, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesimin toplam gelirin yüzde 48’ini aldığı, en düşük gelir grubundaki yüzde 20’nin ise yalnızca yüzde 6,4’lük paya sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle devam edildi:

"TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2025 yılı sonuçları Türkiye’de gelirin en üst grupta toplandığını bir kez daha göstermektedir. Eurostat verileri de Türkiye’deki eşitsizliğin uluslararası görümünü ortaya koyuyor. Türkiye’deki en zengin grup -Avrupa ortalamasının iki katına yakın şekilde- en yoksul grubun 7,5 katı kadar gelir elde etmektedir. TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre Türkiye’de en az 17,8 milyon kişi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumdadır. Derinleşen yoksulluğun bir diğer göstergesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesidir. Bakanlığın 531 milyar 905 milyon TL’lik toplam bütçesinin yüzde 54’ü, 284 milyar 470 milyon 466 bin TL yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya ayrıldı. Bakanlık 2025’in ilk sekiz aylık döneminde 'yoksullukla mücadele' kalemine 137,7 milyar TL harcamıştır. Türkiye’de ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısı 172 bine ulaşmıştır."

Yoksulluğun toplumdaki dezavantajlı grupları doğrudan etkisi altına alarak kadınlarda ve çocuklar sosyal dışlanma riskini artırdığı vurgulanan açıklamada, asgari ücrete de değinildi.

22 ALTIN KAYBEDİLDİ

DİSK-AR’ın hesaplamasına dikkat çeken oda açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2024’te asgari ücrete yılda bir kez yapılan artış ile de asgari ücret açlık sınırının üzerine yalnızca ilk üç ay (ocak, şubat, mart) çıkabilmiştir. 2025 yılında ise asgari ücrete bir kez zam yapılması nedeniyle asgari ücret sadece ocak ayında açlık sınırının 29 TL üzerine çıkabilmiştir. Böylece son 24 ayda asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olduğu ay sayısı sadece 4 olup, geri kalan 20 ay boyunca asgari ücret açlık sınırının dahi altında kalmıştır. 2005’te bir yıllık asgari ücret ile 31,5 Cumhuriyet altını alınabilirken günümüzde ortalama 9,5 Cumhuriyet altını alınabilmektedir. 2005’e göre asgari ücretli çalışan bir kişi 22 altın kayıptadır."

4 MİLYON EMEKLİ ÇALIŞIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2,1 milyon emeklinin sosyal güvenlik destek primi ödemesiyle çalışmaya devam ettiği, Türkiye Emekliler Derneği verilerine göre geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emekli ve yaşlı sayısının 4 milyon kadar olduğu belirtildi. İŞKUR’a müracaat ederek iş arayan 60 ve üzeri yaş emekli sayısı bir önceki döneme göre yüzde 21,9 arttığı ve 26 bin 823 olduğu anımsatılan açıklamada "2025 yılının ocak-eylül döneminde 60 yaş üstü 8 bin 701 kişi işsizlik ödeneğine başvurmuştur" denildi.

BORÇLU SAYISI ARTIYOR

Türkiye’de kurumsal olmayan nüfusun yüzde 60,9’u bankalara borçlu olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi istatistiklerine göre bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 20 artarak 1,8 milyon kişi olduğu kaydedildi. Bireysel kredi borçlarının 5,3 trilyon TL’ye çıktığı ifade edilen açıklamada, sosyal adaleti güçlendiren yoksullukla mücadele programının yürürlüğe konması gerektiğine dikkat çekildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: