2025’in en çok satan akıllı telefonu belli oldu: İlk 10'da hangi telefonlar var?

2025 yılı, küresel akıllı telefon satışlarında Apple’ın yılı oldu. Counterpoint Research tarafından yayımlanan satış verilerinde, iPhone 16 dünya genelinde en çok satan model olurken, Apple’ın toplamda ilk 10 akıllı telefonun yedisini listeye soktuğu açıklandı. Bu performans, hem premium segment hem de genel pazar içindeki hakimiyetini bir kez daha gösterdi.

İLK 10 SIRANIN YEDİSİ APPLE'IN

Counterpoint Research’ün “Global Handset Model Sales Tracker” verilerine göre iPhone 16, 2025 yılında dünya genelinde en fazla satılan akıllı telefon oldu. Söz konusu liste, tüm marka ve modeller arasında satış hacmine göre sıralama yaparken, Apple’ın 2025’in en çok satan akıllı telefon modellerinin ilk sıralarını domine ettiği görüldü.

Apple’ın sadece iPhone 16 ile sınırlı kalmayarak ilk 10 modelin yedisini kendi ürünleriyle doldurması, teknoloji devinin küresel pazardaki etkisinin boyutunu ortaya koydu.

Liste genelinde Apple; iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 15 gibi modellerle üst sıraları paylaşırken, Samsung’un Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G ve Galaxy S25 Ultra gibi modelleri listenin diğer kısımlarında yer buldu.

Listede sıralama şöyle şekillendi: