2025’te Sinemalarda En Çok İzlenen 20 Film!

2025 sinema yılı, pandemi sonrası toparlanma beklentilerini tam olarak karşılayamasa da, Box Office Türkiye 2025 verileri sinema salonlarının yeniden hareketlenmeye başladığını gösterdi. Yıl boyunca toplam seyirci sayısı yaklaşık 28 milyon seviyesinde kaldı ve bir önceki yıla göre düşüş yaşansa da, yılın özellikle son döneminde vizyona giren bazı filmler umut verdi.

2025’te en çok izlenen filmler listesi ve seyirci sayıları şöyle sıralandı:

2025’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN 20 FİLM

Sıra Film Seyirci Sayısı 1 Yan Yana 2.661.147* 2 Rafadan Tayfa: Kapadokya 1.715.081 3 Zootropolis 2 1.145.074* 4 Bir Minecraft Filmi 1.007.553 5 Uykucu 833.867* 6 Sihirli Annem: Hepimiz Biriz 817.966 7 Avatar: Ateş ve Kül 737.305* 8 ŞamPİYONlar 702.622 9 Kardeş Takımı 2 675.291 10 Kirpi Sonic 3 618.923 11 Kral Şakir: Dünyalar Karıştı 571.884* 12 Kutsal Damacana 5: Zombi 561.730 13 Siccin 8 527.108 14 Karantina 514.692 15 Aşk Sadece Bir An 506.873 16 Korku Seansı 4: Son Ayin 497.163 17 Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip 489.892 18 Pırıl: Saklı Robotlar 409.336 19 Şirinler Filmi 380.940 20 Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 364.388

* Yıldız işareti bulunan filmlerin gösterimleri halen devam etmektedir.

2025’TE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER – ÖNE ÇIKANLAR

Yılın Şampiyonu: Yan Yana

2,6 milyonu aşan seyirciyle 2025’in en çok izlenen filmi olan Yan Yana, dram ve komediyi bir araya getirerek izleyicinin duygusal bağ kurduğu yapımlardan biri oldu. IMAX gösterimiyle de dikkat çekti.

Aile Sineması Zirvede: Rafadan Tayfa: Kapadokya

1,7 milyon seyirciye ulaşan film, özellikle aileler ve çocuklar için 2025’in en popüler yapımlarından biri oldu.

Animasyon Gücü: Zootropolis 2

Hem çocuk hem yetişkin izleyicinin ilgisini çeken film, yılın en çok izlenen yabancı animasyon filmleri arasında yer aldı.

2025 SİNEMA YILI NEDEN ÖNEMLİYDİ?

2025 yılı, pandemi sonrası sinema alışkanlıklarının yeniden şekillendiği bir dönem oldu. Seyirci sayısında düşüş olsa da özellikle yılın son ayında vizyona giren bazı filmler, Türkiye Box Office açısından umut verici sinyaller verdi.

2025’te Türkiye’de en çok izlenen film hangisi oldu? 2025’in en çok izlenen filmi 2.661.147 seyirci ile “Yan Yana” oldu. 2025’te kaç film 1 milyon seyirci barajını geçti? Toplam 3 film 1 milyon seyirci barajını geçti: Yan Yana, Rafadan Tayfa: Kapadokya ve Zootropolis 2. 2025’te animasyon filmler başarılı oldu mu? Evet, Zootropolis 2, Kral Şakir, Minecraft ve Rafadan Tayfa gibi yapımlar yüksek seyirci sayılarına ulaştı. 2025 sinema yılı başarılı mıydı? Toplam seyirci sayısında düşüş yaşansa da yılın son döneminde gelen filmlerle birlikte umut verici bir kapanış gerçekleştirildi.

Her ne kadar toplam seyirci sayısı beklenen seviyelerde olmasa da 2025’te en çok izlenen filmler özellikle aile, animasyon ve yerli yapımlarla sinema salonlarını hareketlendirdi. Box Office Türkiye verileri, doğru filmlerle seyircinin salona geri dönebileceğini bir kez daha gösterdi.