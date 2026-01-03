Giriş / Abone Ol
2025’te Sinemalarda En Çok İzlenen 20 Film!

2025’te Türkiye’de en çok izlenen filmler hangileri oldu ve sinema salonları seyirci açısından nasıl bir yıl geçirdi? Pandemi sonrası toparlanma beklentileri karşılandı mı yoksa seyirci sayısında düşüş mü yaşandı? Yılın en çok izlenen ilk 20 filmi haberimizde.

BirBilgi
  • 03.01.2026 11:15
Kaynak: Haber Merkezi
2025 sinema yılı, pandemi sonrası toparlanma beklentilerini tam olarak karşılayamasa da, Box Office Türkiye 2025 verileri sinema salonlarının yeniden hareketlenmeye başladığını gösterdi. Yıl boyunca toplam seyirci sayısı yaklaşık 28 milyon seviyesinde kaldı ve bir önceki yıla göre düşüş yaşansa da, yılın özellikle son döneminde vizyona giren bazı filmler umut verdi.

2025’te en çok izlenen filmler listesi ve seyirci sayıları şöyle sıralandı:

2025’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN 20 FİLM

SıraFilmSeyirci Sayısı
1Yan Yana2.661.147*
2Rafadan Tayfa: Kapadokya1.715.081
3Zootropolis 21.145.074*
4Bir Minecraft Filmi1.007.553
5Uykucu833.867*
6Sihirli Annem: Hepimiz Biriz817.966
7Avatar: Ateş ve Kül737.305*
8ŞamPİYONlar702.622
9Kardeş Takımı 2675.291
10Kirpi Sonic 3618.923
11Kral Şakir: Dünyalar Karıştı571.884*
12Kutsal Damacana 5: Zombi561.730
13Siccin 8527.108
14Karantina514.692
15Aşk Sadece Bir An506.873
16Korku Seansı 4: Son Ayin497.163
17Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip489.892
18Pırıl: Saklı Robotlar409.336
19Şirinler Filmi380.940
20Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2364.388

* Yıldız işareti bulunan filmlerin gösterimleri halen devam etmektedir.

2025’TE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER – ÖNE ÇIKANLAR

Yılın Şampiyonu: Yan Yana

2,6 milyonu aşan seyirciyle 2025’in en çok izlenen filmi olan Yan Yana, dram ve komediyi bir araya getirerek izleyicinin duygusal bağ kurduğu yapımlardan biri oldu. IMAX gösterimiyle de dikkat çekti.

Aile Sineması Zirvede: Rafadan Tayfa: Kapadokya

1,7 milyon seyirciye ulaşan film, özellikle aileler ve çocuklar için 2025’in en popüler yapımlarından biri oldu.

Animasyon Gücü: Zootropolis 2

Hem çocuk hem yetişkin izleyicinin ilgisini çeken film, yılın en çok izlenen yabancı animasyon filmleri arasında yer aldı.

2025 SİNEMA YILI NEDEN ÖNEMLİYDİ?

2025 yılı, pandemi sonrası sinema alışkanlıklarının yeniden şekillendiği bir dönem oldu. Seyirci sayısında düşüş olsa da özellikle yılın son ayında vizyona giren bazı filmler, Türkiye Box Office açısından umut verici sinyaller verdi.

2025’te Türkiye’de en çok izlenen film hangisi oldu?

2025’in en çok izlenen filmi 2.661.147 seyirci ile “Yan Yana” oldu.

2025’te kaç film 1 milyon seyirci barajını geçti?

Toplam 3 film 1 milyon seyirci barajını geçti: Yan Yana, Rafadan Tayfa: Kapadokya ve Zootropolis 2.

2025’te animasyon filmler başarılı oldu mu?

Evet, Zootropolis 2, Kral Şakir, Minecraft ve Rafadan Tayfa gibi yapımlar yüksek seyirci sayılarına ulaştı.

2025 sinema yılı başarılı mıydı?

Toplam seyirci sayısında düşüş yaşansa da yılın son döneminde gelen filmlerle birlikte umut verici bir kapanış gerçekleştirildi.

Her ne kadar toplam seyirci sayısı beklenen seviyelerde olmasa da 2025’te en çok izlenen filmler özellikle aile, animasyon ve yerli yapımlarla sinema salonlarını hareketlendirdi. Box Office Türkiye verileri, doğru filmlerle seyircinin salona geri dönebileceğini bir kez daha gösterdi.

