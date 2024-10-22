2025’te siyasi partilere yapılacak Hazine yardımları belli oldu

Bütçenin TBMM’ye sunulmasının ardından siyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı tutarları da netleşti.

Siyasi Partiler Kanunu’na göre, son milletvekili genel seçimlerinde ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl Hazine'den ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; 2023 yılında yapılan milletvekili seçiminde AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve sonradan adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) olarak değiştiren Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

Ocak ayında AKP 2 milyar, CHP 1 milyar 440 milyon, MHP 568 milyon, İYİ Parti 560 milyon, DEM Parti de 498 milyon lira Hazine yardımı alacak.

Toplam yardım tutarı 5 milyar 68 milyon lira olacak. Hazine yardımı en geç 10 Ocak 2025 tarihine kadar siyasi partilerin hesaplarına yatırılacak.

Seçimde barajı aşamayan ancak yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilere de en düşük Hazine yardımı alan partiye yapılanla orantılı olarak yardım yapılıyor.

Yeniden Refah Partisi geçen yıl yapılan milletvekili seçiminde yüzde 2.80’de kaldığı için Hazine yardımını 0,20 puan oy farkıyla kaçırdı. YRP’nin oy oranı yüzde 3 olsaydı Hazineden gelecek yıl toplam 316 milyon lira yardım alabilecekti.

İKİ YILDA 11,7 MİLYAR TL YARDIM ALDILAR

Siyasi partilere Hazine yardımı milletvekili genel seçimi yıllarında üç kat, yerel seçim yıllarında da 2 kat olarak yapılıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 5 milyar 12 milyon lira, bu yıl da 6 milyar 682 milyon lira Hazine yardımı gerçekleştirildi.

2023 yılında AKP 2 milyar 180 milyon, CHP 1 milyar 157 milyon, HDP 599 milyon, MHP 567 milyon, İYİ Parti 509 milyon lira Hazine yardımı aldı.

Bu yıl ise AKP 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon, MHP 752 milyon, İYİ Parti 722 milyon, DEM Parti de 658 milyon lira yardım aldı.

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HAZİNE YARDIMI NEDİR?

Türkiye'de 1965 yılından beri Hazine tarafından siyasi partilere destek veriliyor. Siyasi partiler kanuna göre en son parlamento seçimlerime katılmış ve genel barajı aşmış partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor.

Bunun haricinde barajın altında kalmasına rağmen yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de en düşük yardımı alan partiyle orantılı olarak destek veriliyor. Seçim yıllarında bu miktar 3 katına çıkıyor.