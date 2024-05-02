2025’te Taksim’e giden yol açıldı

İsmail ARI

Halk yıllar sonra Taksim Meydanı’nı zorladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından katmerlenen baskının, kapanma ve yasaklar ile geçen Covid-19 pandemisinin ardından AKP’nin 31 Mart yerel seçimini kaybetmesiyle gözler 1 Mayıs’a çevrilmişti.

Megakentte ulaşımın neredeyse tamamen durdurulmasına, verilen gözdağına rağmen binler Saraçhane’ye akın etti.

2024 1 Mayıs’ına şüphesiz polisin dev barikatı damga vurdu. Yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilen Bozdoğan Kemeri dev polis ordusu ve TOMA’ların tahkimiyle kocaman bir barikata dönüştürüldü.

1 Mayıs’ı kutlamayan gelen herkesi şaşkına çeviren dev barikat defalarca zorlandı. Polisin plastik mermi yağmuru ve yoğun biber gazıyla barikat aşılamadı...

Ancak yeniden Taksim’in zorlanması büyüyen umudun, İstanbul’da teyakkuz ilan ederek raylı sistemleri tamamen durdurup yolları kapatan iktidarın ise dizlerinin titrediğinin bariz göstergesi. Polisin tüm müdahalesi, dev barikatı ile Saraçhane’yi gaza boğmasının yanında dikkat çeken pek çok şey de vardı. Örneğin okulunda ücretsiz yemek isteyen ve bunun hak olduğu savunan gençler de kamu kurumlarının yemekhanesinde çalışıp kadro isteyen ablalar da buluşma noktasındaydı. Yani iktidarın yaratmak istediği tüm korku atmosferine rağmen, kadro isteyen yemekhane çalışanı türbanlı ablalardan, gençlere, hatta yargıda adalet arayan babalar bile alandaydı. Şüphesiz korku duvarları yıkıldı. Umut ve cesaret dalga dalga büyümeye devam edecek. Bundan sonra her şey çok farklı olacak. Zorlanan tarihi kemerdeki barikat ile yıllardır süren yılgınlık sona erdi. Bugünkü mücadele, 1 Mayıs’ın AKP’nin çizdiği sınırları söküp attı.

2025 1 Mayıs’ını Taksim’de kutlayacak ilk adım atıldı.