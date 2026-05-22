2026-2027 Transfer Dönemi Ne Zaman Başlıyor? TFF Yaz ve Kış Transfer Sezonu Tarihlerini Duyurdu

Futbol dünyasında yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı transfer ve tescil dönemi takvimine çevrildi. Süper Lig’den alt liglere kadar tüm profesyonel kulüpleri yakından ilgilendiren 2026-2027 transfer dönemi tarihleri resmen belli oldu. Taraftarların merakla beklediği yaz transfer sezonu ve ara transfer dönemi için resmi tarihler duyurulurken, kulüpler de kadro planlamalarını bu takvime göre şekillendirmeye başladı.

Özellikle “2026 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?”, “Ara transfer dönemi hangi tarihte açılıyor?” ve “TFF transfer sezonu ne zaman bitiyor?” soruları futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte TFF’nin açıkladığı 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemi detayları.

2026-2027 TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu’nun 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda yeni sezonun transfer takvimi netleştirildi.

Buna göre yaz transfer dönemi ve kış transfer dönemi tarihleri şu şekilde belirlendi:

Transfer Dönemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026 4 Eylül 2026 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 1 Ocak 2027 5 Şubat 2027

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 sezonunun yaz transfer dönemi, yani birinci transfer ve tescil dönemi, 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Kulüpler bu tarihten itibaren yeni oyuncu transferlerini resmi olarak gerçekleştirebilecek.

Transfer sezonunun 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, kulüpler yaklaşık iki buçuk aylık süreçte kadrolarını şekillendirme fırsatı bulacak. Özellikle Süper Lig ekiplerinin yabancı transferleri, bonservis görüşmeleri ve kiralık oyuncu anlaşmaları bu dönemde yoğunlaşacak.

Süper Lig Kulüplerini Yoğun Bir Süreç Bekliyor

Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefleyen takımların kadrolarını güçlendirmek istemesi, transfer piyasasını oldukça hareketli hale getirecek. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek ekiplerin erken transfer hamleleri yapması bekleniyor.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte futbolseverler de takımlarına gelecek yıldız isimleri yakından takip edecek.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. Devre arası transfer süreci 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.

Bu dönem, sezonun ilk yarısında eksik bölgelerini belirleyen kulüpler için büyük önem taşıyor. Teknik direktör raporları doğrultusunda yapılacak takviyeler, şampiyonluk yarışını ve kümede kalma mücadelesini doğrudan etkileyebiliyor.

Ara Transfer Döneminde Neler Oluyor?

Kış transfer döneminde kulüpler genellikle:

Eksik bölgelere takviye yapıyor,

Sakat oyuncuların yerini dolduruyor,

Genç futbolcuları kiralık gönderiyor,

Yabancı kontenjanını yeniden düzenliyor.

Bu nedenle ara transfer süreci, sezonun kaderini değiştirebilecek önemli gelişmelere sahne olabiliyor.

TFF TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, transfer ve tescil dönemlerinin Yönetim Kurulu kararıyla belirlendiği ifade edildi. Böylece profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüpler için resmi transfer takvimi kesinleşmiş oldu.

TFF’nin açıkladığı tarihler doğrultusunda kulüpler, oyuncu sözleşmeleri ve lisans işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlamak zorunda olacak.

TRANSFER DÖNEMİ FUTBOL EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Transfer sezonları yalnızca sportif anlamda değil, ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Kulüplerin gerçekleştirdiği bonservis anlaşmaları, sponsorluk gelirleri ve forma satışları futbol ekonomisini doğrudan etkiliyor.

Özellikle büyük kulüplerin yaptığı yüksek maliyetli transferler, hem taraftar ilgisini artırıyor hem de yayın gelirlerine katkı sağlıyor.

Taraftarların Gözü Yeni Transferlerde

Transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada transfer iddiaları da hız kazandı. Taraftarlar, takımlarının hangi oyuncularla anlaşacağını merak ederken kulüpler de resmi açıklamalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

2026-2027 TRANSFER SEZONUNDA BEKLENTİLER NELER?

Yeni sezonda Süper Lig ekiplerinin özellikle genç oyunculara yönelmesi bekleniyor. Bunun yanında Avrupa’dan gelecek yabancı futbolcuların da transfer piyasasında önemli yer tutacağı öngörülüyor.

Kulüplerin mali disiplin kuralları doğrultusunda daha dengeli transfer politikaları izlemesi beklenirken, kiralık transfer modelinin de yaygın şekilde kullanılacağı tahmin ediliyor.

2026 yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

2026-2027 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

2026 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

2027 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

İkinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak.

Kış transfer dönemi ne zaman bitecek?

Ara transfer dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde tamamlanacak.

TFF transfer tarihlerini açıkladı mı?

Evet. Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Mayıs 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının ardından 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemi tarihlerini resmi olarak duyurdu.

Transfer ve tescil dönemi ne anlama geliyor?

Transfer ve tescil dönemi, kulüplerin futbolcuları resmi olarak transfer edip lisans çıkarabildiği süreyi ifade eder.