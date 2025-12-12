2026 ALES 1 Ne Zaman Yapılacak? Başvuru Tarihleri, Puan Hesaplama ve ALES Rehberi

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın gündemindeki en önemli sorulardan biri: 2026 ALES 1 ne zaman yapılacak? Lisansüstü eğitim, akademik kadro ve bazı kamu personeli alımları için kritik öneme sahip olan ALES hakkında tüm güncel bilgileri, başvuru tarihlerini ve puan hesaplama detaylarını bu kapsamlı rehberde bir araya getirdik.

2026 ALES 1 NE ZAMAN? (ALES/1 TARİHLERİ)

ÖSYM takvimine göre 2026 ALES/1 için süreç şu şekilde ilerleyecek:

Süreç Tarih Başvuru Tarihleri 25 Mart 2026 – 2 Nisan 2026 Geç Başvuru Tarihi 9 Nisan 2026 Sınav Sonuçlarının Açıklanması 5 Haziran 2026

Bu tarihler doğrultusunda adayların başvuru ve sınav sürecini dikkatle planlaması büyük önem taşıyor. Özellikle geç başvuru tarihinin kaçırılması, bir sonraki sınav dönemine kadar beklemeyi zorunlu kılabilir.

ALES NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), akademik yeterliliği ölçmeyi amaçlayan merkezi bir sınavdır. Sınav; sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçerek adayların analiz, yorumlama ve problem çözme yeteneklerini değerlendirir.

ALES’in önemi, yalnızca bir sınav olmasından değil; akademik ve mesleki birçok kapının anahtarı olmasından kaynaklanır. Lisansüstü eğitimden akademik kadrolara kadar pek çok alanda ALES puanı temel bir kriterdir.

ALES’E NEDEN GİRİLİR?

ALES’e girme nedenleri adayın kariyer hedeflerine göre değişiklik gösterebilir. En yaygın nedenler şunlardır:

Yüksek lisans programlarına başvurmak

Doktora eğitimine kabul edilmek

Araştırma görevlisi kadrolarına başvurmak

Öğretim görevlisi ilanlarında gerekli puanı sağlamak

Akademik kariyer planlamasında avantaj elde etmek

Bu yönüyle ALES, yalnızca bir sınav değil, uzun vadeli akademik yolculuğun önemli bir basamağıdır.

KİMLER ALES İSTER? KİMLER ALES’E GİRMEK ZORUNDADIR?

ALES puanı talep eden kişi ve kurumlar belirli bir çerçevede şekillenir. Genel olarak ALES isteyen gruplar şunlardır:

Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programları

Devlet ve vakıf üniversiteleri

Akademik personel alımı yapan kurumlar

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi ilanları

Akademik kariyer düşünen adaylar için ALES, neredeyse vazgeçilmez bir sınavdır.

ALES PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

ALES puanı; adayın sınavda elde ettiği sayısal ve sözel test sonuçlarının belirli ağırlıklarla değerlendirilmesiyle hesaplanır. Her testte doğru cevap sayısından yanlış cevapların belirli bir kısmı çıkarılarak net sayısı elde edilir.

Bu netler üzerinden üç farklı puan türü oluşturulur:

Sayısal Ağırlıklı Puan

Sözel Ağırlıklı Puan

Eşit Ağırlıklı Puan

Başvurulan program veya kadro, hangi puan türünün kullanılacağını belirler.

ALES’TE EN YÜKSEK PUAN KAÇTIR?

ALES’te alınabilecek en yüksek puan 100’dür. Puan ne kadar yüksekse, adayın akademik başvurularda rekabet gücü de o kadar artar.

Bu nedenle birçok aday, ALES’i yalnızca geçmek için değil, mümkün olan en yüksek puanı almak için hedefler.

2026 ALES 1 HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR (SSS)

2026 ALES 1 başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 ALES/1 başvuruları 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

2026 ALES 1 geç başvuru günü ne zaman?

Geç başvuru tarihi 9 Nisan 2026 olarak belirlenmiştir.

2026 ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacaktır.

ALES puanı kaç yıl geçerlidir?

ALES puanı, lisansüstü başvurularda 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES olmadan yüksek lisans yapılabilir mi?

Genel olarak yüksek lisans başvurularında ALES puanı temel şartlardan biridir.

2026 ALES 1, akademik kariyer hedefleyen adaylar için kritik bir dönüm noktasıdır. 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak başvurular, 9 Nisan 2026’daki geç başvuru günü ve 5 Haziran 2026’da açıklanacak sonuçlar, bu sürecin temel kilometre taşlarını oluşturur.

ALES’i yalnızca bir sınav olarak değil, gelecekteki akademik ve mesleki hedeflere açılan stratejik bir kapı olarak görmek, başarıyı beraberinde getirecektir.