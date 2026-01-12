2026 AÖF Final Sınavı Tarihleri | AÖF Güz Dönemi Final Sınavı Ne Zaman? AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği süreç başladı. 2026 AÖF final sınavı tarihleri netleşti, AÖF sınav giriş belgesi ise erişime açıldı. Sınav yerleri, sınav günleri ve akademik takvimle ilgili tüm ayrıntılar öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bu rehberde AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman sorusunun yanıtını, sınav giriş belgesi alma adımlarını ve AÖF akademik takviminin tamamını tek sayfada bulabilirsiniz.

AÖF 2026 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı kapsamında AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları (vizeler) tamamlandı. Ara sınavların ardından gözler dönem sonu sınavlarına çevrildi. AÖF tarafından açıklanan akademik takvime göre Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı belirlenen tarihlerde uygulanacak.

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı:

17-18 Ocak 2026

Final sınavları iki gün boyunca gerçekleştirilecek ve öğrenciler sınav saatlerini, sınav binalarını ve salon bilgilerini sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

AÖF final sınavlarına katılacak öğrenciler için en önemli belgelerden biri olan AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Bu belge olmadan sınavlara katılım sağlanamıyor.

AÖF sınav giriş belgesine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci giriş sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sınav giriş belgesi alma adresi:

https://giris.anadolu.edu.tr

AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş sistemine giriş yapın.

Öğrenci bilgi sistemi ekranına ulaşın.

Sınav işlemleri bölümünden sınav giriş belgesini görüntüleyin.

Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun.

AÖF 2026 AKADEMİK TAKVİMİ

Sadece güz dönemi değil, yılın devamındaki sınav tarihleri de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. AÖF tarafından açıklanan 2026 akademik takvim şu şekildedir:

Sınav Türü Tarih Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı 17-18 Ocak 2026 Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026 Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

AÖF FİNAL SINAVLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

AÖF final sınavları, öğrencilerin dönem başarı notunu doğrudan etkileyen en önemli sınavlardan biridir. Bu nedenle sınav tarihleri, sınav yerleri ve sınav kuralları dikkatle takip edilmelidir.

Sınav giriş belgesi olmadan sınav salonuna girilemez.

Belgede yer alan sınav merkezi ve salon bilgileri kontrol edilmelidir.

Sınav gün ve saatleri belge üzerinde yer aldığı şekilde uygulanır.

2026 AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu (final) sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacaktır.

AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci giriş sistemi üzerinden alınmaktadır.

AÖF sınav giriş belgesi zorunlu mu?

Evet. AÖF sınavlarına girebilmek için sınav giriş belgesinin yanınızda bulunması zorunludur.

2026 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacaktır.

AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte?

2026 AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.