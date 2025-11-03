2026 Araç Muayene Ücretleri | Motosiklet, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Otobüs ve Kamyon Muayene Ücretleri

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK ) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından 2026 yılı araç muayene ücretleri de belli oldu. Yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi ve buna bağlı olarak TÜVTÜRK araç muayene ücretleri de aynı oranda artış gösterecek. Peki 2026’da otomobil, motosiklet, minibüs, kamyon ve otobüs muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

2026 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE ARTIŞ ORANI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda, araç muayene ücretleri de yeni yılda aynı oranda artacak. TÜVTÜRK istasyonlarında her yıl düzenli olarak yapılan muayenelerde alınan ücretler, araç türüne göre farklılık gösteriyor.

2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ TABLOSU

İşte 2026 yılında geçerli olacak yeni araç muayene ücretleri (Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa):

Araç Türü 2025 Ücreti (TL) 2026 Ücreti (TL) Artış Oranı Motosiklet 927 TL 1.163 TL %25,49 Otomobil, Minibüs, Kamyonet 1.821 TL 2.284 TL %25,49 Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker 2.462 TL 3.089 TL %25,49

Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında geçerli olacak. Araç sahiplerinin muayene sürelerini bu tarihten önce kontrol etmeleri öneriliyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Araç muayene ücreti, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden belirlenir. Bu oran Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak hesaplanır. Cumhurbaşkanı, dilerse bu oranı düşürme yetkisine sahiptir. Ancak 2026 için böyle bir indirimin yapılması beklenmiyor.

ARAÇ MUAYENESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Türkiye’de trafiğe çıkan araçların düzenli olarak muayene edilmesi zorunludur. Buna göre;

Otomobil, minibüs ve kamyonetler ilk 3 yaş sonunda, sonrasında her 2 yılda bir,

ilk 3 yaş sonunda, sonrasında her 2 yılda bir, Motosikletler her 2 yılda bir,

her 2 yılda bir, Ticari araçlar (otobüs, kamyon, çekici) her yıl muayeneye girmek zorundadır.

MUAYENE ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

TÜVTÜRK araç muayene ücreti, istasyonlarda nakit veya kredi kartı ile ödenebilir. Ayrıca bazı özel durumlarda e-Devlet veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ödeme yapılabilmektedir.

