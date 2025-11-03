Giriş / Abone Ol
2026 Araç Muayene Ücretleri | Motosiklet, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Otobüs ve Kamyon Muayene Ücretleri

2026 yılında araç muayene ücretleri, %25,49 oranında arttı. Yeni yılda araç sahiplerinin muayene tarihlerini kontrol etmeleri ve gecikme cezası ödememek için randevularını zamanında almaları önem taşıyor. Peki 2026'da otomobil, motosiklet, minibüs, kamyon ve otobüs muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte 2026 araç muayene ücretleri!

BirBilgi
  • 03.11.2025 17:23
  • Giriş: 03.11.2025 17:23
  • Güncelleme: 03.11.2025 17:27
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından 2026 yılı araç muayene ücretleri de belli oldu. Yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi ve buna bağlı olarak TÜVTÜRK araç muayene ücretleri de aynı oranda artış gösterecek. Peki 2026’da otomobil, motosiklet, minibüs, kamyon ve otobüs muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

2026 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE ARTIŞ ORANI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda, araç muayene ücretleri de yeni yılda aynı oranda artacak. TÜVTÜRK istasyonlarında her yıl düzenli olarak yapılan muayenelerde alınan ücretler, araç türüne göre farklılık gösteriyor.

2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ TABLOSU

İşte 2026 yılında geçerli olacak yeni araç muayene ücretleri (Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa):

Araç Türü2025 Ücreti (TL)2026 Ücreti (TL)Artış Oranı
Motosiklet927 TL1.163 TL%25,49
Otomobil, Minibüs, Kamyonet1.821 TL2.284 TL%25,49
Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker2.462 TL3.089 TL%25,49

Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında geçerli olacak. Araç sahiplerinin muayene sürelerini bu tarihten önce kontrol etmeleri öneriliyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Araç muayene ücreti, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden belirlenir. Bu oran Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak hesaplanır. Cumhurbaşkanı, dilerse bu oranı düşürme yetkisine sahiptir. Ancak 2026 için böyle bir indirimin yapılması beklenmiyor.

ARAÇ MUAYENESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Türkiye’de trafiğe çıkan araçların düzenli olarak muayene edilmesi zorunludur. Buna göre;

  • Otomobil, minibüs ve kamyonetler ilk 3 yaş sonunda, sonrasında her 2 yılda bir,
  • Motosikletler her 2 yılda bir,
  • Ticari araçlar (otobüs, kamyon, çekici) her yıl muayeneye girmek zorundadır.

MUAYENE ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

TÜVTÜRK araç muayene ücreti, istasyonlarda nakit veya kredi kartı ile ödenebilir. Ayrıca bazı özel durumlarda e-Devlet veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ödeme yapılabilmektedir.

2026 araç muayene ücreti ne kadar oldu?

2026 yılında motosiklet muayene ücreti 1.163 TL, otomobil ve minibüs 2.284 TL, otobüs ve kamyonlar için 3.089 TL olarak belirlendi.

Araç muayenesi ne sıklıkla yapılır?

Otomobil ve motosikletler 2 yılda bir, ticari araçlar ise her yıl muayeneye girmek zorundadır.

Muayene ücretleri nasıl ödenir?

TÜVTÜRK istasyonlarında nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Ayrıca e-Devlet ve GİB üzerinden de ödeme mümkündür.

Muayeneye geç giden araçlara ceza var mı?

Evet, geciken her ay için muayene ücretine gecikme zammı uygulanır. Bu oran her ay %5 olarak hesaplanır.

Yeniden değerleme oranı nedir?

Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in ÜFE verilerine dayanarak belirlediği ve vergilerle harçların artırılmasında kullanılan yıllık orandır. 2026 yılı için bu oran %25,49 olarak açıklandı.

