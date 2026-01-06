2026 Araştırma Görevlisi Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

Üniversitelerde akademik kariyerin temel taşlarından biri olan araştırma görevlileri, her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de maaş düzenlemelerini yakından takip ediyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 araştırma görevlisi maaşları kesinlik kazandı. Peki, Ocak zammı sonrası araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…

2026 OCAK AYI MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 zammı da belli oldu. Bu kapsamda akademik personel maaşları da güncellendi.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Açıklanan %18,60’lık artış doğrultusunda araştırma görevlisi maaş zammı da netleşti.

OCAK ZAMMI SONRASI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yapılan maaş artışıyla birlikte araştırma görevlilerinin gelirlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Zam öncesi ve zam sonrası tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2026 Araştırma Görevlisi Maaşı Tablosu

Unvan Zam Öncesi Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Araştırma Görevlisi 73.792,00 %18,60 87.517,31

Buna göre 2026 Ocak zammı sonrası araştırma görevlisi maaşı 87.517,31 TL olarak hesaplandı.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

2026 araştırma görevlisi maaşları hesaplanırken şu unsurlar dikkate alındı:

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60 zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

Açıklanan maaş tutarları temel maaşı yansıtmakta olup, ek ders ücretleri veya diğer ilave ödemeler bu rakamlara dahil değildir.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 zammı sonrasında kamuda görev yapan personel için en düşük maaş tutarı da yukarı çekildi.

Buna göre en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak belirlendi.

