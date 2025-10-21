2026 asgari ücret ne kadar olacak? Zam tahminleri, enflasyon beklentisi ve olası senaryolar

Yıl sonuna doğru yaklaşırken milyonlarca çalışan, “2026 asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı, Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenecek. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Merkez Bankası enflasyon tahminleri ve piyasa verileri üzerinden olası senaryolar şimdiden tartışılmaya başlandı.

2025 ASGARİ ÜCRET VE YENİ YIL BEKLENTİSİ

2025 yılında uygulanan net asgari ücret 22.104 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılında bu tutarın ne kadar artacağı, hem enflasyon beklentilerine hem de ekonomik dengelere göre şekillenecek. Ekonomistler, özellikle enflasyonun düşüş eğiliminde olmasına rağmen, çalışanların alım gücünü bir miktar göz önünde bulunduracak oranda bir artış yapılmasını bekliyor.

2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI

Aşağıda, 2025’teki 22.104 TL net asgari ücret üzerinden yapılan farklı zam oranı hesaplamaları yer almaktadır:

Zam Oranı (%) Olası 2026 Net Asgari Ücret (TL) Açıklama %20 26.525 TL Merkez Bankası enflasyon tahminine paralel bir artış senaryosu. %23 27.187 TL Merkez Bankası piyasa katılımcı anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisiyle uyumlu. %25 27.630 TL Orta seviye bir artış oranı; asgari ücretlilerin yaşam maliyetlerine göre kısmi bir artış. %30 28.735 TL Enflasyonun olası yukarı yönlü risklerine karşı 'güçlü' bir zam senaryosu.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ NE DİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2025 piyasa katılımcıları anketine göre, önümüzdeki 12 ay için TÜFE beklentisi %23,26 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, 2026 yılı asgari ücret artışında %23 zam olasılığını ön plana çıkarıyor. Ayrıca, Ağustos ayında yayımlanan Enflasyon Raporu’na göre 2026 yıl sonu enflasyonu, %70 olasılıkla %13 – %19 aralığında tahmin edildi. Bu durumda, %20 civarında bir zam beklentisi de ekonomik olarak beklenebilir bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025’te toplanacak. Komisyon, işçi (Türk-İş), işveren (TİSK) ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Görüşmelerin birkaç oturumda tamamlanması ve yeni ücretin Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Türk-İş'in toplantılara katılıp katılmayacağı da merak konusu olacak. Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

OLASI 2026 ASGARİ ÜCRET ARALIĞI

Yapılan tahmini hesaplamalara göre 2026 yılında net asgari ücretin 26.500 TL ile 28.700 TL arasında olması bekleniyor. Kesin rakam ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre şekillenecektir.

2026 BRÜT ASGARİ ÜCRET NE OLABİLİR?

2025 yılı brüt asgari ücret 26.489 TL idi. Aşağıda, farklı artış oranlarına göre 2026 brüt asgari ücret tahminleri yer alıyor:

Zam Oranı (%) Olası 2026 Brüt Asgari Ücret (TL) %20 31.787 TL %23 32.585 TL %30 34.435 TL

2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık 2025 sonunda yapacağı toplantı sonrasında açıklanacak.

2026 asgari ücret tahmini ne kadar?

Farklı zam oranlarına göre 2026 net asgari ücretin 26.500 TL ile 28.700 TL arasında olması bekleniyor.

Asgari ücrete yüzde 23 zam yapılırsa ne kadar olur?

Yüzde 23 artış senaryosuna göre 2026 net asgari ücretin yaklaşık 27.187 TL olması öngörülüyor.

Asgari ücrette yüzde 30 zam olursa ne kadar olacak?

%30 zam yapılması durumunda 2026 yılı net asgari ücret yaklaşık 28.735 TL’ye yükselecek.

Yeni asgari ücret ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılaştırması (2013-2025)