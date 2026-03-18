2026 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvuru için son gün 25 Haziran

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri bu yıl on birinci kez düzenleniyor. Roman, şiir ve senaryo alanlarında ödül verilecek olan yarışmaya başvurular 25 Haziran’a kadar sürecek.

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’ne şiir ve roman alanlarında 2025 yılında ilk baskısı yapılan kitaplar başvurabiliyor. Senaryo alanında ise böyle bir kısıtlama bulunmuyor.

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’ne geçen yıl senaryo alanı da eklenmişti. Bu doğrultuda 2025'te yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”; ayrıca yine 2025 yılında yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü”, ve yıl sınırlaması olmaksızın “Attilâ İlhan Senaryo Ödülü” verilecek.



Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen üç jürisi bulunuyor:

Başkanlığını Mehmet Eroğlu’nun üstlendiği Roman Seçici Kurulu’nun üyeleri arasında Faruk Şüyün, Seval Şahin, Handan Coşgun ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor.

Şiir Seçici Kurulu’nda ise Metin Celal başkanlığında, üyeler A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Prof. Dr. Yakup Çelik bulunuyor.

Senaryo Seçici Kurulu’nda Biket İlhan başkanlığında, üyeler Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal yer alıyor.

Ödül kazanan eserler, Seçici Kurulların değerlendirmesinin ardından 2026 Kasım ayında açıklanacak.