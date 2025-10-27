2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye'nin rakipleri kimler?

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu. 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuva, Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Son Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları, grup aşamasında zorlu rakiplerle karşılaşacak.

2026 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI – TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI

Tarih Maç Grup Saat (TSİ) 21 Ağustos 2026 Türkiye - Letonya A Grubu 19:00 23 Ağustos 2026 Türkiye - Slovenya A Grubu 19:00 24 Ağustos 2026 Türkiye - Macaristan A Grubu 19:00 26 Ağustos 2026 Türkiye - Almanya A Grubu 19:00 28 Ağustos 2026 Türkiye - Polonya A Grubu 19:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Bu grup, turnuvanın en dengeli gruplarından biri olarak değerlendiriliyor. Filenin Sultanları, hem unvanını korumak hem de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman başlayacak?

Turnuva 21 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Eylül 2026’da sona erecek.

Türkiye Kadın Milli Takımı hangi grupta?

Filenin Sultanları, A Grubu’nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Kadınlar final maçı nerede oynanacak?

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın final maçı İstanbul’da oynanacak.

Türkiye turnuvayı kazanırsa ne olacak?

Türkiye, şampiyon olursa Avrupa’da üst üste ikinci kez kupa kazanarak voleybol tarihine geçecek.