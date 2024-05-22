2026 Avrupa Ligi ile 2027 Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak

2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerine İstanbul ev sahipliği yapacak. 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finali Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. TFF, 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapması için inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili başvuru yapılması kararı alındı.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finali Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırdı.

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

Dünyanın en güzel stadyumu, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. 💫



Kadim şehir İstanbul, futbolun tutkulu semti Beşiktaş ve ihtişamlı Dolmabahçe ile Beşiktaş İnönü Tüpraş Stadyumu büyük finali bekliyor olacak.



Öte yandan UEFA, 2027 yılı UEFA Konferans… pic.twitter.com/hP9OrI1V1V — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 22, 2024

ANKARA'DAKİ İLK UEFA FİNAL ORGANİZASYONU İÇİN BAŞVURU KARARI ALINDI

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilgili paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrasında UEFA'ya, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapması için inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili başvuru yapılması kararı alındı. UEFA'nın onay vermesi durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, Yeni Ankara Stadyumu'nda yapılacak. Böylece süreçlerin tamamlanması halinde başkent Ankara ilk kez bir UEFA final organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili süreçlerin tamamlanmaması durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali de planlandığı gibi yine Beşiktaş Park'ta oynanacak.