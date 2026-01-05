2026 Avukat Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Kamuda Çalışan Avukat Maaşı Ne Kadar?

Kamuda görev yapan hukukçuların yakından takip ettiği 2026 avukat maaşları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Ocak zammı sonrası kamuda çalışan avukat maaşı ne kadar? sorusu yanıt buldu. Özellikle 1/4 derecedeki avukatların yeni maaş tutarları, 2026 yılına dair maaş beklentilerinin odağına yerleşti.

2025 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılına ilişkin enflasyon rakamları kesinleşti. Bu veriler, 2026 Ocak ayında uygulanacak memur maaş zamlarının temelini oluşturdu.

2025 yıllık TÜFE: %30,89

%30,89 Aralık 2025 aylık TÜFE: %0,89

%0,89 Yİ-ÜFE yıllık artış: %27,67

%27,67 Yİ-ÜFE aylık artış: %0,75

Açıklanan bu oranlar doğrultusunda memur ve memur emeklileri için %18,60 oranında zam kesinleşti.

2026 AVUKAT MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Enflasyon farkı ve toplu artışların ardından 2026 avukat maaş zammı da netlik kazandı. Kamuda görev yapan avukatların maaşları, Ocak ayı itibarıyla yeniden düzenlendi.

Ocak Zammı Sonrası Avukat Maaşı Ne Kadar Oldu?

Temmuz 2025 döneminde 1/4 derecedeki bir avukatın maaşı 73.515 TL olarak ödeniyordu. Ocak 2026 zammı sonrası bu tutar önemli ölçüde arttı.

Unvan Derece Eski Maaş (TL) 2026 Zamlı Maaş (TL) Avukat 1/4 73.515 87.188,79

Buna göre 1/4 derecedeki kamuda çalışan avukat maaşı, 2026 Ocak zammı ile birlikte 87.188,79 TL oldu.

Belirtilen maaş hesaplamaları, iki çocuklu ve eşi çalışmayan personel esas alınarak yapılmıştır.

2026 AVUKAT MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

2026 avukat maaşları hesaplanırken;

2025 yılı enflasyon oranları,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60’lık zam oranı,

Mevcut derece ve kadro bilgileri

dikkate alındı. Açıklanan tutarlar temel maaşı yansıtmaktadır.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 itibarıyla yalnızca avukat maaşları değil, tüm kamu personelinin gelirleri güncellendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı: %12,19

%12,19 Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

Bu artışlarla birlikte en düşük memur maaşı 59.896 TL seviyesine yükseldi.

2026 avukat maaşı ne kadar oldu?

1/4 derecedeki kamuda çalışan bir avukatın maaşı 2026 Ocak zammı sonrası 87.188,79 TL oldu.

Ocak zammı sonrası avukat maaşı yüzde kaç arttı?

Memur maaş zammı kapsamında avukat maaşlarına %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 avukat maaşları kesinleşti mi?

TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verileri sonrası maaş artış oranları kesinleşmiştir.

En düşük memur maaşı 2026’da ne kadar?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak uygulanmaktadır.