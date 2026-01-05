2026 Başkomiser Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Başkomiser Maaşı Ne Kadar?

Emniyet teşkilatında görev yapan personelin yakından takip ettiği konuların başında 2026 başkomiser maaşları geliyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zammı kesinleşti ve bu gelişme, Ocak zammı sonrası başkomiser maaşı ne kadar? sorusunu gündemin merkezine taşıdı. İşte 2026 yılına ait zamlı başkomiser maaşları ve tüm detaylar…

2026 MEMUR ZAMMI ORANI NETLEŞTİ

Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklileri için uygulanacak zam oranı da belli oldu.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Bu oran doğrultusunda başkomiser maaşları da Ocak 2026 itibarıyla güncellendi.

2026 BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan %18,60’lık artış sonrası başkomiser maaşlarında önemli bir yükseliş yaşandı. Zam öncesi maaşlar ile Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan yeni maaş tutarları aşağıdaki gibidir.

Ocak 2026 Zamlı Başkomiser Maaşı

Unvan Eski Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Başkomiser 74.490,00 %18,60 88.345,14

Buna göre 2026 Ocak zammı sonrası başkomiser maaşı 88.345,14 TL olarak uygulanmaya başladı.

2026 BAŞKOMİSER MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

2026 başkomiser maaşları belirlenirken;

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için açıklanan %18,60’lık zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

esas alındı. Açıklanan rakamlar temel maaşları ifade etmektedir.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 zamları yalnızca başkomiser maaşlarını değil, tüm kamu personelinin maaş tabanını da etkiledi.

Yapılan düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 59.896 TL seviyesine yükseldi.

2026 başkomiser maaşı ne kadar oldu?

Ocak zammı sonrası başkomiser maaşı 88.345,14 TL olarak belirlendi.

Başkomiser maaşları 2026’da yüzde kaç arttı?

Memur maaş zammı kapsamında başkomiser maaşlarına %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 başkomiser maaşları kesinleşti mi?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2026 maaşları kesinleşmiştir.

2026 en düşük memur maaşı kaç TL oldu?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak uygulanmaktadır.