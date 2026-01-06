2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? Bedelli Askerlik Başvuruları ve Ödeme Günü

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusu, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasıyla birlikte netlik kazandı. Askerlik planlamasını bedelli askerlik üzerinden yapan binlerce yükümlü, güncel bedel tutarını, başvuru şartlarını ve ödeme süresini yakından takip ediyor. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti kaç TL ve başvurular nasıl yapılıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

5 Ocak 2026 tarihinde aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı bedelli askerlik ücreti kesinleşti.

2026 Bedelli Askerlik Ücreti

Bedelli askerlik ücreti: 333.088 TL

333.088 TL Ödeme şekli: Peşin

Peşin Taksitlendirme: Yok

Yok Askerlik süresi: 32 gün

Bu tutar, başvuru sırasında tek seferde ödenmek zorundadır. Herhangi bir erteleme veya taksitlendirme imkânı bulunmamaktadır.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANDI?

Bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına bağlı olarak belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 07 Temmuz 2025 tarihli “Mali ve Sosyal Haklar” Genelgesi kapsamında, 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için memur aylık katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır.

Önceki Hesaplama Bilgileri

240.000 x 1,170211 = 280.850,64 TL

Yoklama kaçağı ve bakayalar için aylık ek bedel: 3.500 x 1,170211 = 4.095,74 TL

2026 yılı itibarıyla yapılan güncelleme sonrası bedelli askerlik ücreti 333.088 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

2026 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik müracaat işlemleri 08 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlamıştır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Bedelli Askerlik Ödeme Süresi

Bedelli askerlik için başvuruda bulunan yükümlülerin, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödeme yapmaları gerekmektedir.

İki aylık ödeme süresi bitim tarihi 30 Haziran 2025 saat 23:59’dan sonraya kalan yükümlüler, ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapmak zorundadır.

2026 BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ NE ZAMAN?

2026 bedelli askerlik celp dönemleri henüz kesinleşmemiştir. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, yılda 3 veya 4 farklı celp döneminin olması beklenmektedir.

İlkbahar

İlkyaz

Yaz

Sonbahar

Kesin celp ve sevk tarihleri için Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi duyuruları beklenmelidir. Her celp döneminde bedelli askerlik süresi 32 gündür.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bedelli Askerlik Müracaat Şartları

Askerlik çağına girmiş olmak ve fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak

Yoklaması olmayanların sağlık muayenesini tamamlamış olması

“Askerliğe Elverişlidir” kararı alınması

Kura veya sınıflandırma sonrası bedelli hakkından vazgeçilmemiş olması

Yoklama kaçağı veya bakaya olanların, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödeme yapması

Bedelli Askerlikten Yararlanma Şartları

Bedelin iki ay içinde peşin olarak ödenmesi

Gerekli durumlarda ek bedelin de yatırılması

Kura veya sınıflandırma sonucunda bedelli askerliğe seçilmek

Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2026 yılı için bedelli askerlik ücreti 333.088 TL olarak açıklanmıştır.

Bedelli askerlik kaç gün sürüyor?

Bedelli askerlik hizmet süresi 32 gündür.

Bedelli askerlik taksitli ödenebilir mi?

Hayır. Bedelli askerlik ücreti peşin olarak ödenmektedir.

Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.