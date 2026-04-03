2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri

Bedelli askerlik ücretine yapılan son zam, askerlik planı yapan binlerce yükümlünün gündeminde ilk sıraya yerleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenleme ile birlikte 2026 bedelli askerlik ücreti yeniden belirlendi. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, nasıl başvuru yapılır ve şartlar neler? İşte tüm detaylar…

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme ile birlikte bedelli askerlik ücretinde artış yapıldı.

Daha önce 333.088 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık 417.000 TL seviyesine yükseldi.

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez güncellenmektedir. Bu nedenle yıl içerisinde yeni artışlar söz konusu olabilir.

Ücret Değişim Tablosu

Dönem Ücret Ocak 2026 333.088 TL Yeni Düzenleme ≈ 417.000 TL

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bedelli askerlikten yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. İşte temel kriterler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve askerlik çağına gelmiş olmak

Daha önce askerlik hizmetine başlamamış olmak

“Askerliğe elverişlidir” sağlık raporu almak

Bedelli ücretini başvuru sonrası 2 ay içinde peşin ödemek

MSB tarafından yapılan kura veya sınıflandırmada hak kazanmak

Tüm şartları sağlayan yükümlüler, 1 aylık temel askerlik eğitimi ile askerlik hizmetini tamamlayabilir.

BEDELLİ ASKERLİĞE NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru işlemleri hem online hem de fiziki olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru Adımları

e-Devlet üzerinden “Askerliğim” bölümünden yoklama başvurusu yapılır Sağlık muayenesi tamamlanır Celp ve sevk tercih işlemleri yapılır Bedelli askerlik ücreti peşin olarak ödenir

Ödemeler Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, katılım bankaları ve malmüdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı sevk tarihleri şu şekildedir:

Sevk Tarihleri 5 Şubat 2026 5 Mart 2026 2 Nisan 2026 22 Nisan 2026 4 Haziran 2026 2 Temmuz 2026 6 Ağustos 2026 3 Eylül 2026 1 Ekim 2026 5 Kasım 2026 3 Aralık 2026 7 Ocak 2027

Her sevk dönemi, bir aylık temel askerlik eğitimi için ayrı kontenjanla planlanmaktadır.

ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilir.

e-Devlet sistemine giriş yapılır

“Askerliğim” sekmesi seçilir

Sınıflandırma ve sevk bilgileri görüntülenir

Dileyenler askerlik şubelerinden de bilgi alabilir.

CELP DÖNEMİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Yükümlüler, belirlenen sevk tarihlerini değiştirmek için başvuruda bulunabilir.

Başvuru sevk tarihinden en az 10 gün önce yapılmalıdır

Kontenjan durumuna göre değerlendirilir

En fazla 3 kez değişiklik hakkı vardır

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık 417.000 TL seviyesine yükselmiştir.

Bedelli askerlik ücreti nasıl belirleniyor?

Memur maaş katsayısına göre yılda iki kez güncellenir.

Bedelli askerlik ödemesi taksitli yapılabilir mi?

Hayır, ödeme peşin olarak yapılmalıdır.

Bedelli askerlik süresi ne kadar?

1 aylık temel askerlik eğitiminden oluşur.

Sevk tarihi değiştirilebilir mi?

Evet, belirli şartlar altında en fazla 3 kez değiştirilebilir.