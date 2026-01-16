2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? Askerlik Celp ve Sevk Tarihleri Açıklandı

Bedelli askerlik yapmayı planlayan binlerce yükümlü, gözünü Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? soruları, e-Devlet üzerinden yapılacak duyurular öncesinde yoğun şekilde araştırılıyor. MSB tarafından yapılan resmi açıklamalarla birlikte 2026 yılına ilişkin bedelli askerlik ve celp-sevk takvimi netlik kazandı.

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2026 bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

Bu tarihten itibaren yükümlüler, hangi birlikte temel askerlik eğitimine katılacaklarını e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

ŞUBAT 2026 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Şubat 2026 seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Bir kez sınıflandırılan yükümlüler, tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

2025 yılında bedelli askerlik başvurusunu yapan ve ödemesini tamamlayan yükümlüler, 2026 yılı içerisinde bir aylık temel askerlik eğitimine aşağıdaki tarihlerde sevk edilecek:

5 Şubat 2026

5 Mart 2026

2 Nisan 2026

4 Haziran 2026

2 Temmuz 2026

6 Ağustos 2026

3 Eylül 2026

1 Ekim 2026

5 Kasım 2026

3 Aralık 2026

2026 ASKERLİK CELP VE SEVK TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 askerlik celp ve sevk takvimi kapsamında yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin tarihleri yayınladı.

Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin işlemler tamamlandı.

Diğer Dönemler İçin Son Başvuru Tarihleri

Mayıs 2026 sınıflandırma dönemi için: 28 Şubat 2026

Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi için: 31 Mayıs 2026

Kasım 2026 sınıflandırma dönemi için: 31 Ağustos 2026

Bu tarihlere kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercih işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

CELP VE SEVK DÖNEMİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

Yükümlüler, talep etmeleri halinde 2026 yılı içinde olmak kaydıyla celp ve sevk dönemi değişikliği yapabilecek.

Bu işlemler:

e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden

İkamete en yakın askerlik şubesinden

Sevk tarihinden en az 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapılabilecek.

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Yükümlüler, sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubelerinden alabilecek.

SEVKE GİTMEYENLER İÇİN UYARI

Sevk evrakını almayan veya aldığı halde birliğine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılacak.

Bu durumda olan yükümlüler, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği bedelli askerlik kapsamı dışına çıkarılacak ve askerlik hizmetlerini er statüsünde yapmak zorunda kalacak.

YOL VE İAŞE ÜCRETLERİ NASIL ALINACAK?

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek.

Bu ödemeler:

PTT şubelerinden

PTT kartı ile PttMatiklerden

kimlik belgesi ile alınabilecek.

2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Şubat 2026 askerlik yerleri hangi tarihte duyurulacak?

Şubat 2026 sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026’da ilan edilecek.

2026 bedelli askerlik sevk tarihleri neler?

Sevkler Şubat ayından Aralık ayına kadar belirlenen tarihlerde yapılacak.

Celp ve sevk dönemi değiştirilebilir mi?

Evet, 2026 yılı içinde ve kontenjan durumuna göre en fazla 3 kez değişiklik yapılabilir.

Sevk belgesi ne zaman alınır?

Sevk belgesi, sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet veya askerlik şubesinden alınabilir.