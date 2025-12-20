2026 bütçe teklifinin 15 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 15 maddesi kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefet partileri arasında ekonomi, emek, yatırım ve geçmiş katliamlarla yüzleşme başlıkları öne çıktı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın yönettiği Genel Kurul’da, grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri bütçe maddeleri üzerine görüşlerini dile getirdi. Kabul edilen maddelerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Kacır, AKP iktidarları döneminde esnaf sayısının arttığını savunarak, 766 bin esnaf ve sanatkâra sağlanan Hazine destekli kredi bakiyesinin 289 milyar liraya ulaştığını söyledi. Kacır, bu kredilerin faizinin yarısının hükümet tarafından karşılandığını, 2025 yılında bu amaçla 60 milyar lira destek verildiğini ifade etti.

Vergi dairelerinin kapatılması eleştirilerine de yanıt veren Kacır, muhasebe hizmetlerinin merkezileştirildiğini, kapatılan mal müdürlüklerinin yerine yeni vergi daireleri ve şubeler açıldığını belirtti. Vergi dairesi sayısının 481’den 840’a çıkarıldığını söyledi.

Organize sanayi bölgelerine ilişkin düzenlemelere de değinen Kacır, atıl alanların üretime kazandırılması için süre uzatımları sağlandığını, elde edilen harç gelirleriyle sanayi ve teknoloji kolejleri kurulacağını ifade etti.

İYİP Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bütçe görüşmelerinde üretim ve teknoloji yatırımlarının yetersizliğine dikkat çekerek, sıcak para yerine uzun vadeli yatırımlara odaklanılması gerektiğini söyledi. Çömez, Türkiye’nin teknoloji ihracatının sınırlı kaldığını vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günün koşullarına yanıt vermediğini belirterek, kamu personel rejiminde kapsamlı bir reforma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

DEM PARTİ VE CHP’DEN 19 ARALIK VURGUSU

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 19 Aralık tarihinin Türkiye tarihinde katliamlarla anıldığını hatırlatarak, Maraş Katliamı, Hayata Dönüş Operasyonu ve Taybet Ana’nın katledilmesine dikkat çekti. Temelli, “İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz” diyerek bu suçların aydınlatılması çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Maraş Katliamı’nın gerektiği gibi aydınlatılmadığını belirterek, yüzleşilmemesinin benzer katliamların önünü açtığını söyledi. Emir hem katliamları hem de Ergenekon kumpasları sürecinde yaşamını yitirenleri andı.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin oylanmamış maddelerinin görüşülmesi bekleniyor.