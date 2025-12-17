2026 bütçesi Meclis'e, 2025'in faturası halkın cebine

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 yılı harcama tablosuna göre genel bütçeli idarelerin 2025’in ilk 11 ayında yaptığı toplam harcama 12 trilyon 637 milyar lirayı aştı. En büyük pay Hazine ve Maliye Bakanlığı’na giderken, Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık harcamaları da yüz milyarlarca lirayı buldu. CHP’li Gülcan Kış, tabloyu “2026 bütçesinin neden halktan kopuk olduğunun rakamsal ispatı” olarak değerlendirdi.

HAZİNE VE MALİYE: AKP İKTİDARI BÜTÇEYİ FAİZE BAĞLADI

AKP iktidarının ekonomi anlayışının merkezinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yer aldı. İlk 11 ayda yapılan 6 trilyon lirayı aşan harcama, bütçenin üretime değil borç çevirmeye çalıştığını gösterdi. Aynı dönemde dış borç faiz ödemeleri 20,4 milyar dolara ulaştı; yıl sonunda tarihi rekor bekleniyor.

CHP’li Gülcan Kış’a göre bu tablo tesadüf değil: “AKP iktidarı bütçeyi kalkınma aracı olmaktan çıkarıp faiz ödeme mekanizmasına dönüştürdü.”

MİLLİ SAVUNMA VE İÇ GÜVENLİK: AKP İKTİDARI GÜVENLİĞİ BÜYÜTTÜ

2025’te Milli Savunma Bakanlığı harcamaları 500 milyar lirayı aştı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik kalemleriyle birlikte iç güvenlik harcamaları da yüz milyarlarca liraya ulaştı. Kış, bu artışı “AKP iktidarı yoksulluğu azaltmak yerine, yoksulluğun doğuracağı sonuçlara karşı güvenlik bütçesini şişiriyor" sözleriyle yorumladı.

MİLLİ EĞİTİM: PARA ARTIYOR, SORUNLAR YERİNDE SAYIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan kaynak 1,3 trilyon lirayı geçmesine rağmen; öğretmenler yoksulluk sınırının altında, okullar fiziki ve donanımsal sorunlarla boğuşuyor. CHP’li Kış bu duruma dair “AKP iktidarı eğitimi nitelikli bir kamusal hizmet olarak değil, idare edilmesi gereken bir kalem olarak görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI: HARCAMA VAR, HİZMET KRİZİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı harcamaları 1 trilyon lirayı aşarken, randevu krizi, katkı payları ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları gündemden düşmedi. Kış, “Harcama artıyor ama vatandaş sağlık hizmetine erişemiyor” diyerek AKP iktidarının sağlık politikasını eleştirdi.

AİLE, TARIM VE ÇEVRE: ENFLASYONUN GERİSİNDE KALAN BAKANLIKLAR

AKP iktidarı, Aile ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği başlıklarında artış yapmış gibi görünse de, bu artışlar yüksek enflasyon karşısında reel olarak eridi. Kış’a göre bu tablo, sosyal devlet anlayışının kâğıt üzerinde kaldığını gösteriyor ve “AKP iktidarı yoksulluğu çözmüyor, yönetmeye çalışıyor”.

AFAD: DEPREM TAKVİMİ YOK AMA HARCAMA TAKVİMİ VAR

2025 yılı Muhasebat verileri, AFAD harcamalarının büyük bölümünün yılın son aylarına yığıldığını ortaya koydu. Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de, risk azaltmaya dönük önleyici yatırımlar yerine felaket sonrası reflekslerle yapılan harcamalar öne çıktı. CHP’li Gülcan Kış, bu tabloyu "AFAD’da deprem takvimi yok ama harcama takvimi var. AKP iktidarı önlem almıyor, enkazdan sonra bütçe ayırıyor.” sözleriyle eleştirdi.

MERKEZ GENİŞLEDİ, HALK BORÇLANDI

Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve merkezi idare kurumlarında istikrarlı ve görünür artışlar dikkat çekerken; vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borcu 5,8 trilyon liraya dayandı, icra dairelerine gelen dosya sayısı 10 milyonu aştı.

“2026 BÜTÇESİ, 2025’İN AYNASIDIR”

CHP’li Gülcan Kış, Meclis’te görüşülen 2026 bütçesinin bu tablodan ders çıkarmadığını vurguladı ve değerlendirmesini “2025’te AKP iktidarı kimleri büyüttüyse, 2026 bütçesinde de onları koruyor. Halk borçla ayakta durmaya çalışırken, iktidar harcamaya devam ediyor. Biz bu bütçeye itiraz ediyoruz.” sözleriyle tamamladı.