2026 Çin Bahar Bayramı Galası İstanbul’da coşkuyla izlendi

2026 Bahar Bayramı Galası, İstanbul’da düzenlenen özel etkinlikte akademisyenler, medya temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çin’in en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı kapsamında hazırlanan 2026 Bahar Bayramı Galası (Chunwan), 16 Şubat Pazar akşamı Beijing saatiyle 20.00’de dünya genelinde canlı yayınlandı.

Program, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı.

İlk istatistiklere göre, 16 Şubat saat 24.00 itibarıyla CMG'nin 2026 Yılı Bahar Bayramı Galası, tüm medya platformlarından toplam 677 milyon kişiye ulaştı.

CGTN Türk ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen özel gala ise akademi ve iletişim dünyasını bir araya getirdi.

Etkinlik, İstiklal AVM Cinemapink bymaximum'da gerçekleştirildi.

Gecede çok sayıda öğretim üyesi, akademisyen, basın mensubu ve öğrenci yer aldı. Katılımcılar, Çin kültürünün önemli unsurlarını yansıtan dans, müzik ve sahne performanslarını büyük ilgiyle takip etti.

Organizasyon, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlenmesine katkı sağlayan bir buluşma olarak değerlendirildi.

Davetliler, Bahar Bayramı Galası’nın yalnızca Çin’de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de kültürel bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı. İstanbul’daki etkinlik, görkemli atmosferi ve geniş katılımıyla dikkat çekti.