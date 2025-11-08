2026'da memur maaşları ve emekli aylıkları ne olacak?

Merkez Bankası'nın 7 Kasım'da açıklanan dördüncü enflasyon raporunda 2025 yılı enflasyon tahmini yukarıya çekildi. Daha önce yüzde 25-29 aralığında olacağı tahmin edilen yıllık enflasyonun aralığı yüzde 31-33’e yükseltildi.

Bu raporun ardından en merak edilen konuların başında ise memur maaşları ile emekli aylıklarının bundan nasıl etkileneceği geliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tabloyu olasılıklara göre hesapladık.

SSK ve BAĞ-KUR’dan olan emekli olanları aylıkları ocak ayında, temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Yani artış SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklar için yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında gerçekleşecek.

MEMURU NASIL ETKİLEYECEK?

Memur maaşlarında ise durum daha farklı. Temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor.

Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel artırılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığı da bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.

En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.