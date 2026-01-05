2026 Doktor maaşı ne kadar oldu? Yeni başlayan Doktor maaşları

2026 yılına yaklaşılırken doktor maaşları ne kadar oldu? sorusu hem sağlık çalışanları hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda doktor maaşlarına yapılacak zam oranları büyük ölçüde netleşti. Özellikle yeni başlayan doktor maaşları, uzman doktor maaşı ve en düşük doktor maaşı rakamları merak konusu olmaya devam ediyor.

2026 DOKTOR MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENDİ?

2026 doktor maaş zammı, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verilerine göre hesaplanan 5 aylık enflasyon farkı olan %17,57 artışla şimdiden güvence altına alındı. Bu orana toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, doktor maaşlarında ciddi bir yükseliş öngörülüyor.

Bu hesaplamalar yalnızca temel maaşı kapsamakta olup; nöbet ücreti, döner sermaye ve performans ödemeleri gibi ek gelir kalemleri bu tutarlara dahil değildir. Nihai maaşlar, Aralık ve Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecektir.

2026 EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

2026 en düşük doktor maaşı, pratisyen doktorlar için aynı zam oranları üzerinden yeniden hesaplanıyor. Mevcut veriler doğrultusunda, 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı dikkate alındığında en düşük doktor maaşının 99.900 TL civarında olduğu görülüyor.

Aralık ayı TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Ocak 2026 itibarıyla en düşük doktor maaşı kesin rakamlarla netleşmiş olacak.

2026 UZMAN DOKTOR VE PROFESÖR MAAŞLARI

Birinci derece uzman doktor maaşı, %17,57’lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde yaklaşık 148.278 TL seviyesine yükseliyor.

Profesör maaşları için yapılan hesaplamalara göre ise 2026 yılında yaklaşık 130.911 TL temel maaş öngörülüyor.

2026 Zamlı Doktor Maaşları (Tahmini)

Unvan Mevcut Temel Maaş (TL) 2026 Tahmini Maaş (TL) Pratisyen Doktor (Yeni Başlayan) - ≈ 99.900 Uzman Doktor (1/4) 126.119 ≈ 148.252 Profesör - ≈ 130.911

6 AYLIK ENFLASYON FARKI DOKTOR MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

TÜİK’in Kasım ayı verilerine göre açıklanan 5 aylık enflasyon farkı %17,55 olarak hesaplandı. Bu oran, memur maaş artışlarının temelini oluşturuyor.

Uzman doktor (1/4 derece) için mevcut 126.119 TL olan temel maaş, bu artışlarla birlikte yaklaşık 148.252 TL seviyesine yükseliyor. Pratisyen doktor maaşları da aynı oran üzerinden artırılarak 100 bin TL bandında şekilleniyor.

2026 DOKTOR MAAŞLARI DİĞER KAMU MESLEKLERİYLE KARŞILAŞTIRMA

2026 yılı için öngörülen zam oranları yalnızca doktorları değil, tüm memurları kapsıyor. Beklenen rakamlara göre:

Uzman doktor maaşı: 150.879 TL

Psikolog maaşı: 89.523 TL

Kamu avukatı maaşı: 88.365 TL

Üniversite mezunu şube müdürü maaşı: 92.101 TL

2026 doktor maaşı ne kadar oldu?

2026 yılında pratisyen doktor maaşları yaklaşık 99.900 TL, uzman doktor maaşları ise 148 bin TL seviyesine yükseldi.

Yeni başlayan doktor maaşı 2026’da kaç TL?

Yeni başlayan pratisyen doktorlar için 2026 maaşı, mevcut verilere göre yaklaşık 100 bin TL civarında hesaplanıyor.

Uzman doktor maaşı 2026’da ne kadar?

Uzman doktor (1/4 derece) maaşı, 2026 yılında yaklaşık 148.252 TL olarak öngörülüyor.

Doktor maaşlarına ek ödemeler dahil mi?

Hayır. Açıklanan rakamlar yalnızca temel maaşı kapsamaktadır. Nöbet, döner sermaye ve performans ödemeleri bu tutarlara dahil değildir.