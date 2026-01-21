2026 DSİ İşçi Alımı Kura Tarihi: Devlet Su İşleri 1389 İşçi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanacak mı?

2026 DSİ işçi alımı kura tarihi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, DSİ 1389 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? ve DSİ işçi alımı kura çekimi hangi gün yapılacak? soruları gündemin üst sıralarında yer aldı.

Genel Müdürlük tarafından yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda, kura ve sınav sürecine ilişkin detaylar netleşmiş durumda. İşte DSİ işçi alımı sürecine dair merak edilen tüm bilgiler…

DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI SÜRECİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1.389 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Bu kapsamda;

1.305 kişi doğrudan noter kurası ile, sınava tabi tutulmadan,

doğrudan noter kurası ile, sınava tabi tutulmadan, 84 kişi ise yazılı, sözlü ve uygulama sınavı yöntemiyle belirlenecek.

Başvurularını eksiksiz tamamlayan adaylar için en kritik aşama olan kura çekimi tarihi, DSİ tarafından duyuruldu.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2026

DSİ işçi alımı kura çekimi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak.

Buna göre;

1.305 sürekli işçi kadrosu için yapılacak noter kurası, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl sayının 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

SINAVLA ALINACAK 84 İŞÇİ İÇİN KURA SÜRECİ

Sınav yöntemiyle alınacak 84 sürekli işçi kadrosu için de ayrı bir kura çekimi yapılacak.

Bu kapsamda, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Kura sonucunda belirlenen adaylar, yazılı, sözlü ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanacak.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA TAKVİMİ VE DUYURULAR

DSİ personel alımı kura yeri ve saati ile ilgili tüm bilgiler, alımı yapacak olan Bölge Müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden ilan edilecek.

Adayların adreslerine herhangi bir yazılı tebligat gönderilmeyecek. Tüm duyurular ve istenecek belgeler yalnızca resmi internet siteleri üzerinden paylaşılacak.

İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları, kura ve atama sürecinin her aşamasında iptal edilebilecek.

DSİ KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Noter Kurası ile Alınacak 1305 İşçi

210 Usta Yardımcısı

154 Aşçı Yardımcısı

154 Şoför

140 Düz İşçi

116 Bakımcı-Yağcı

105 Sürveyan

69 Sondaj İşçisi

66 Treyler Operatör Yardımcısı

64 Laborant Yardımcısı

59 Teknisyen

58 Topoğraf

44 Bekçi

19 Su Dağıtım Teknisyeni

15 Akaryakıtçı

13 Hidrolog Yardımcısı

7 Jeofizik Teknisyeni

5 Alet Operatörü

2 Teknik Ressam

2 Pompaj İstasyonu Operatörü

1 Döşemeci Yardımcısı

1 Fotoğrafçı

1 Kompresör Operatörü

Sınav ile Alınacak Kadro

84 Operatör

DSİ 1389 işçi alımı kura ne zaman çekilecek?

DSİ işçi alımı kura çekimi 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru sonuçları, kura çekimi ile birlikte belirlenmiş olacak ve ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerinden duyurulacak.

Kura yeri ve saati nereden öğrenilecek?

Kura yeri ve saati bilgileri, DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

DSİ işçi alımında tebligat yapılacak mı?

Hayır. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, tüm duyurular internet üzerinden paylaşılacak.

Sınavla alınacak işçiler nasıl belirlenecek?

Sınavla alınacak 84 operatör için adaylar, 02 Mart 2026 tarihinde yapılacak kura ile belirlenecek ve ardından yazılı, sözlü ve uygulama sınavına alınacak.