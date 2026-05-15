2026 DÜNYA KUPASI | Fransa'nın kadrosu açıklandı: Kante kadroda mı?

Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa’da teknik direktör Didier Deschamps, Dünya Kupası’na gidecek kadroyu belirledi. Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri ise “Kante kadroda mı?” oldu.

FRANSA’NIN 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU AÇIKLANDI

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Fransa Milli Futbol Takımı’nın kadrosu belli oldu. Fransa Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps, turnuva kadrosunu belirledi.

Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alan Fransa, turnuvada güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda I Grubunda mücadele edecek.

FRANSA DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA?

Fransa Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda I Grubunda yer alacak. Fransa’nın gruptaki rakipleri Senegal, Irak ve Norveç olacak.

Takım Grup Rakipler Fransa I Grubu Senegal, Irak, Norveç

KANTE KADRODA MI?

N'Golo Kante Fransa Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Didier Deschamps’ın belirlediği kadroya dahil edildi.

Kante’nin Fransa kadrosunda yer alması, özellikle Türkiye’deki futbolseverlerin dikkatini çekti. Fenerbahçeli yıldız, Fransa’nın orta saha rotasyonunda yer alan önemli isimlerden biri oldu.

FRANSA MİLLİ TAKIMI 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Fransa’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda kaleci, savunma ve orta saha hattında Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen çok sayıda yıldız oyuncu bulunuyor.

Kaleciler

Mike Maignan - Milan

Robin Risser - Lens

Brice Samba - Rennes

Defans

Lucas Digne - Everton

Malo Gusto - Chelsea

Lucas Hernandez - PSG

Theo Hernandez - Al-Hilal

Ibrahima Konate - Liverpool

Jules Kounde - Barcelona

Maxence Lacroix - Crystal Palace

William Saliba - Arsenal

Dayot Upamecano - Bayern Münih

Orta saha

N'Golo Kante - Fenerbahçe

Manu Kone - Roma

Adrien Rabiot - Milan

Aurelien Tchouameni - Real Madrid

Warren Zaire-Emery - PSG

Maghnes Akliouche - Monaco

Forvet

Bradley Barcola - PSG

Rayan Cherki - Manchester City

Ousmane Dembele - PSG

Desire Doue - PSG

Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace

Kylian Mbappe - Real Madrid

Michael Olise - Bayern Münih

Marcus Thuram - Inter

FRANSA SON İKİ DÜNYA KUPASI’NDA FİNAL OYNADI

Fransa Milli Takımı, son iki Dünya Kupası’nda finale yükselme başarısı gösterdi. 2018 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Fransa, 2022 Dünya Kupası finalinde ise Arjantin’e penaltı vuruşları sonucunda kaybetti.

Bu performans, Fransa’yı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde turnuvanın en güçlü favorilerinden biri haline getiriyor. Kadroda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Marcus Thuram ve Fenerbahçeli N'Golo Kante gibi dikkat çeken isimlerin yer alması da beklentiyi artırıyor.

Fransa’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı ve turnuvanın favorilerinden biri olan Fransa’da dikkat çeken isimler kadroda yer aldı. Fenerbahçeli N'Golo Kante de Didier Deschamps’ın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Fransa, I Grubu’nda Senegal, Irak ve Norveç karşısında üst tura çıkma mücadelesi verecek.