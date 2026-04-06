2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı: Grup fikstürleri, oynanacak statlar ve daha fazlası

Tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak 2026 Dünya Kupası için geri sayım devm ediyor.

FIFA’nın açıkladığı resmi programa göre turnuva 11 Haziran 2026’da Mexico City Stadı’ndaki açılış maçıyla başlayacak, 19 Temmuz 2026’da ise New York New Jersey Stadı’ndaki finalle sona erecek.

Toplam 104 maçın oynanacağı organizasyon, üç ülkeye yayılan 16 statta düzenlenecek. Karşılaşmaların 78’ine ABD ev sahipliği yapacak. Türkiye'de maçlar TRT'den naklen yayımlanacak.

Genişleyen kontenjan sayesinde Cabo Verde, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan ilk kez finallerde yer alma hakkı elde etti. Son olarak Irak ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de mart sonunda bileti aldı.

TURNUVANIN SİMGESİ: MEXICO CITY

Turnuvanın simge noktalarından biri yine Meksika olacak. Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez açılış maçına ev sahipliği yapacak ilk stat olarak öne çıkıyor.

FIFA’nın resmi takvimine göre açılış burada oynanacak final ise daha önce duyurulduğu gibi New York New Jersey’de yapılacak.

Stadyum dağılımı da organizasyonun büyüklüğünü ortaya koyuyor. FIFA’nın yayımladığı stat listesine göre turnuva; ABD’de 11, Meksika’da 3 ve Kanada’da 2 şehirde oynanacak.

EN BÜYÜK STAT

Kapasite bakımından en büyük saha Dallas Stadı olurken, Toronto ve Vancouver Kanada ayağının merkezleri arasında yer alacak.

MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI

Milli Takım, D Grubu’nda ilk maçını 13 Haziran’da Vancouver’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, ikinci grup maçında 20 Haziran’da San Francisco Bay Area Stadı’nda Paraguay ile karşılaşacak, grup etabını ise 26 Haziran’da Los Angeles’ta ABD maçıyla tamamlayacak.

Eleme aşamasında da format değişikliği dikkat çekiyor. 48 takımlı yapıyla birlikte turnuva artık son 32 turuyla devam edecek. Grup aşamasının ardından başlayacak eleme turunda takımlar final yolunda daha uzun bir eşik atlamak zorunda kalacak.

Böylece Dünya Kupası yalnızca daha fazla takımlı değil, aynı zamanda daha yoğun ve daha uzun bir organizasyona dönüşecek.

GRUP FİKSTÜRLERİ

11 Haziran Perşembe

A Grubu

22.00 Meksika-Güney Afrika

12 Haziran Cuma

A Grubu

05.00 Güney Kore-Çekya

B Grubu

22.00 Kanada-Bosna-Hersek

13 Haziran Cumartesi

D Grubu

04.00 ABD-Paraguay

B Grubu

22.00 Katar-İsviçre

14 Haziran Pazar

C Grubu

01.00 Brezilya-Fas

04.00 Haiti-İskoçya

D Grubu

07.00 Avustralya-Türkiye

E Grubu

20.00 Almanya-Curaçao

F Grubu

23.00 Hollanda-Japonya

15 Haziran Pazartesi

E Grubu

02.00 Fildişi Sahili-Ekvador

F Grubu

05.00 İsveç-Tunus

H Grubu

19.00 İspanya-Yeşil Burun Adaları

G Grubu

22.00 Belçika-Mısır

16 Haziran Salı

H Grubu

01.00 Suudi Arabistan-Uruguay

G Grubu

04.00 İran-Yeni Zelanda

I Grubu

22.00 Fransa-Senegal

17 Haziran Çarşamba

I Grubu

01.00 Irak-Norveç

J Grubu

04.00 Arjantin-Cezayir

07.00 Avusturya-Ürdün

K Grubu

20.00 Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

L Grubu

23.00 İngiltere-Hırvatistan

18 Haziran Perşembe

L Grubu

02.00 Gana-Panama

K Grubu

05.00 Özbekistan-Kolombiya

A Grubu

19.00 Çekya-Güney Afrika

B Grubu

22.00 İsviçre-Bosna Hersek

19 Haziran Cuma

B Grubu

01.00 Kanada-Katar

A Grubu

04.00 Meksika-Güney Kore

D Grubu

22.00 ABD-Avustralya

20 Haziran Cumartesi

C Grubu

01.00 İskoçya-Fas

03.30 Brezilya-Haiti

D Grubu

06.00 Türkiye-Paraguay

F Grubu

20.00 Hollanda-İsveç

E Grubu

23.00 Almanya-Fildişi Sahili

21 Haziran Pazar

E Grubu

03.00 Ekvador-Curaçao

F Grubu

07.00 Tunus-Japonya

H Grubu

19.00 İspanya-Suudi Arabistan

G Grubu

22.00 Belçika-İran

22 Haziran Pazartesi

H Grubu

01.00 Uruguay-Yeşil Burun Adaları

G Grubu

04.00 Yeni Zelanda-Mısır

J Grubu

20.00 Arjantin-Avusturya

23 Haziran Salı

I Grubu

00.00 Fransa-Irak

03.00 Norveç-Senegal

J Grubu

06.00 Ürdün-Cezayir

K Grubu

20.00 Portekiz-Özbekistan

L Grubu

23.00 İngiltere-Gana

24 Haziran Çarşamba

L Grubu

02.00 Panama-Hırvatistan

K Grubu

05.00 Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

B Grubu

22.00 İsviçre-Kanada

22.00 Bosna Hersek-Katar

25 Haziran Perşembe

C Grubu

01.00 İskoçya- Brezilya

01.00 Fas-Haiti

A Grubu

04.00 Çekya-Meksika

04.00 Güney Afrika-Güney Kore

E Grubu

23.00 Curaçao-Fildişi Sahili

23.00 Ekvador-Almanya

26 Haziran Cuma

F Grubu

02.00 Japonya-İsveç

02.00 Tunus-Hollanda

D Grubu

05.00 Türkiye-ABD

05.00 Paraguay-Avustralya

I Grubu

22.00 Norveç-Fransa

22.00 Senegal-Irak

27 Haziran Cumartesi

H Grubu

03.00 Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan

03.00 Uruguay-İspanya

G Grubu

06.00 Mısır-İran

06.00 Yeni Zelanda-Belçika

28 Haziran Pazar

L Grubu

00.00 Panama-İngiltere

00.00 Hırvatistan-Gana

K Grubu

02.30 Kolombiya-Portekiz

02.30 Demokratik Kongo-Özbekistan

J Grubu

05.00 Cezayir-Avusturya

05.00 Ürdün-Arjantin