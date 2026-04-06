2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı: Grup fikstürleri, oynanacak statlar ve daha fazlası
ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımlı yeni formatıyla başlayacak. Turnuvada 104 maç oynanacak, final ise 19 Temmuz’da New York New Jersey Stadı’nda yapılacak.
Tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak 2026 Dünya Kupası için geri sayım devm ediyor.
FIFA’nın açıkladığı resmi programa göre turnuva 11 Haziran 2026’da Mexico City Stadı’ndaki açılış maçıyla başlayacak, 19 Temmuz 2026’da ise New York New Jersey Stadı’ndaki finalle sona erecek.
Toplam 104 maçın oynanacağı organizasyon, üç ülkeye yayılan 16 statta düzenlenecek. Karşılaşmaların 78’ine ABD ev sahipliği yapacak. Türkiye'de maçlar TRT'den naklen yayımlanacak.
Genişleyen kontenjan sayesinde Cabo Verde, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan ilk kez finallerde yer alma hakkı elde etti. Son olarak Irak ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de mart sonunda bileti aldı.
TURNUVANIN SİMGESİ: MEXICO CITY
Turnuvanın simge noktalarından biri yine Meksika olacak. Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez açılış maçına ev sahipliği yapacak ilk stat olarak öne çıkıyor.
FIFA’nın resmi takvimine göre açılış burada oynanacak final ise daha önce duyurulduğu gibi New York New Jersey’de yapılacak.
Stadyum dağılımı da organizasyonun büyüklüğünü ortaya koyuyor. FIFA’nın yayımladığı stat listesine göre turnuva; ABD’de 11, Meksika’da 3 ve Kanada’da 2 şehirde oynanacak.
EN BÜYÜK STAT
Kapasite bakımından en büyük saha Dallas Stadı olurken, Toronto ve Vancouver Kanada ayağının merkezleri arasında yer alacak.
MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI
Milli Takım, D Grubu’nda ilk maçını 13 Haziran’da Vancouver’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, ikinci grup maçında 20 Haziran’da San Francisco Bay Area Stadı’nda Paraguay ile karşılaşacak, grup etabını ise 26 Haziran’da Los Angeles’ta ABD maçıyla tamamlayacak.
Eleme aşamasında da format değişikliği dikkat çekiyor. 48 takımlı yapıyla birlikte turnuva artık son 32 turuyla devam edecek. Grup aşamasının ardından başlayacak eleme turunda takımlar final yolunda daha uzun bir eşik atlamak zorunda kalacak.
Böylece Dünya Kupası yalnızca daha fazla takımlı değil, aynı zamanda daha yoğun ve daha uzun bir organizasyona dönüşecek.
GRUP FİKSTÜRLERİ
11 Haziran Perşembe
A Grubu
22.00 Meksika-Güney Afrika
12 Haziran Cuma
A Grubu
05.00 Güney Kore-Çekya
B Grubu
22.00 Kanada-Bosna-Hersek
13 Haziran Cumartesi
D Grubu
04.00 ABD-Paraguay
B Grubu
22.00 Katar-İsviçre
14 Haziran Pazar
C Grubu
01.00 Brezilya-Fas
04.00 Haiti-İskoçya
D Grubu
07.00 Avustralya-Türkiye
E Grubu
20.00 Almanya-Curaçao
F Grubu
23.00 Hollanda-Japonya
15 Haziran Pazartesi
E Grubu
02.00 Fildişi Sahili-Ekvador
F Grubu
05.00 İsveç-Tunus
H Grubu
19.00 İspanya-Yeşil Burun Adaları
G Grubu
22.00 Belçika-Mısır
16 Haziran Salı
H Grubu
01.00 Suudi Arabistan-Uruguay
G Grubu
04.00 İran-Yeni Zelanda
I Grubu
22.00 Fransa-Senegal
17 Haziran Çarşamba
I Grubu
01.00 Irak-Norveç
J Grubu
04.00 Arjantin-Cezayir
07.00 Avusturya-Ürdün
K Grubu
20.00 Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
L Grubu
23.00 İngiltere-Hırvatistan
18 Haziran Perşembe
L Grubu
02.00 Gana-Panama
K Grubu
05.00 Özbekistan-Kolombiya
A Grubu
19.00 Çekya-Güney Afrika
B Grubu
22.00 İsviçre-Bosna Hersek
19 Haziran Cuma
B Grubu
01.00 Kanada-Katar
A Grubu
04.00 Meksika-Güney Kore
D Grubu
22.00 ABD-Avustralya
20 Haziran Cumartesi
C Grubu
01.00 İskoçya-Fas
03.30 Brezilya-Haiti
D Grubu
06.00 Türkiye-Paraguay
F Grubu
20.00 Hollanda-İsveç
E Grubu
23.00 Almanya-Fildişi Sahili
21 Haziran Pazar
E Grubu
03.00 Ekvador-Curaçao
F Grubu
07.00 Tunus-Japonya
H Grubu
19.00 İspanya-Suudi Arabistan
G Grubu
22.00 Belçika-İran
22 Haziran Pazartesi
H Grubu
01.00 Uruguay-Yeşil Burun Adaları
G Grubu
04.00 Yeni Zelanda-Mısır
J Grubu
20.00 Arjantin-Avusturya
23 Haziran Salı
I Grubu
00.00 Fransa-Irak
03.00 Norveç-Senegal
J Grubu
06.00 Ürdün-Cezayir
K Grubu
20.00 Portekiz-Özbekistan
L Grubu
23.00 İngiltere-Gana
24 Haziran Çarşamba
L Grubu
02.00 Panama-Hırvatistan
K Grubu
05.00 Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
B Grubu
22.00 İsviçre-Kanada
22.00 Bosna Hersek-Katar
25 Haziran Perşembe
C Grubu
01.00 İskoçya- Brezilya
01.00 Fas-Haiti
A Grubu
04.00 Çekya-Meksika
04.00 Güney Afrika-Güney Kore
E Grubu
23.00 Curaçao-Fildişi Sahili
23.00 Ekvador-Almanya
26 Haziran Cuma
F Grubu
02.00 Japonya-İsveç
02.00 Tunus-Hollanda
D Grubu
05.00 Türkiye-ABD
05.00 Paraguay-Avustralya
I Grubu
22.00 Norveç-Fransa
22.00 Senegal-Irak
27 Haziran Cumartesi
H Grubu
03.00 Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan
03.00 Uruguay-İspanya
G Grubu
06.00 Mısır-İran
06.00 Yeni Zelanda-Belçika
28 Haziran Pazar
L Grubu
00.00 Panama-İngiltere
00.00 Hırvatistan-Gana
K Grubu
02.30 Kolombiya-Portekiz
02.30 Demokratik Kongo-Özbekistan
J Grubu
05.00 Cezayir-Avusturya
05.00 Ürdün-Arjantin