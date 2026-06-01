2026 Dünya Kupası'nın topu sadece sahada değil, VAR odasında da görev yapacak

2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak resmi maç topu "Trionda" tanıtıldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğini yapacağı turnuva için hazırlanan top, tasarımının yanı sıra bünyesinde barındırdığı teknolojiyle de öne çıkıyor.

İspanyolca'da "üç dalga" anlamına gelen Trionda, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yapacak olmasına gönderme yapıyor.

DÖRT PANELLİ YAPI

Topun tasarımında ev sahibi ülkeleri temsil eden kırmızı, yeşil ve mavi renkler kullanılırken Kanada'yı simgeleyen akçaağaç yaprağı, Meksika'yı temsil eden kartal ve ABD'yi ifade eden yıldız figürleri de yer alıyor.

FIFA'nın paylaştığı bilgilere göre Trionda'nın dört panelli yapısı, topun havadaki hareketini daha dengeli hale getirmek amacıyla geliştirildi.

Yüzeyde bulunan ve yakından görülebilen kabartmalı detaylar ise özellikle yağışlı hava koşullarında oyuncuların top hakimiyetini artırmayı hedefliyor.

500 HZ'LİK SENSÖR ÇİPİ

Topun en dikkat çekici özelliği ise içine yerleştirilen 500 Hz hareket sensörü çipi. Bu sistem, topun temas ve hareket verilerini anlık olarak kaydederek video yardımcı hakem sistemine iletiyor. Böylece özellikle ofsayt gibi kritik pozisyonlarda hakemlerin karar süreçlerine ek veri desteği sağlanıyor.

Şarj edilebilir yapıya sahip olan Trionda'nın sensör sistemi, tam dolu bataryayla yaklaşık 6 saat çalışabiliyor. Dünya Kupası maçlarında kullanılacak topların karşılaşmalar öncesinde düzenli olarak şarj edilmesi planlanıyor.