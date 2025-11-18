2026 Dünya Kupası Play-Off Kura Çekilişi Ne Zaman, Hangi Kanalda? Türkiye Kaçıncı Torbada Yer Alacak?

2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan giderek artarken, gözler play-off kura çekimi ve Türkiye’nin muhtemel rakiplerine çevrilmiş durumda. A Milli Takım bu akşam İspanya karşısında grup aşamasındaki son maçına çıkacak. İspanya'yı 7 farklı skorla mağlup etme ihtimali oldukça düşük olduğu için, Türkiye’nin büyük olasılıkla play-off etabında Dünya Kupası bileti için mücadele etmesi bekleniyor. Peki futbolseverlerin yoğun şekilde araştırdığı 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü, TSİ 15:00’te İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin EXXEN ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

PLAY-OFF’A KAÇ TAKIM KATILACAK?

Avrupa elemelerinde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım Dünya Kupası’na doğrudan katılacak. İkinci sırada bitiren 12 takım ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 grup birincisi ile birlikte toplam 16 takım olarak play-off etabında yer alacak.

Bu 16 takım tek maç eleme usulü ile sahaya çıkacak ve Dünya Kupası için kalan 4 bilet sahibini bulacak.

TÜRKİYE HANGİ TORBADA YER ALACAK?

A Milli Takım, mevcut senaryoya göre play-off müsabakalarına katılacak ve kura çekimine torbalardan biri içinde dahil olacak. Türkiye’nin yer aldığı torba ve muhtemel rakipleri aşağıda detaylandırılmıştır.

TÜRKİYE’NİN 2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Torbalar Takımlar 1. Torba Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya 2. Torba Galler, İskoçya, Çekya, Slovakya 3. Torba Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek 4. Torba Romanya, İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya

Torbalar arasındaki eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Türkiye’nin karşılaşabileceği rakipler arasında güçlü Avrupa ekipleri de bulunuyor. Bu nedenle play-off etabı, Dünya Kupası yolunda kritik bir aşama olarak görülüyor.

MAÇLAR NASIL OYNANACAK?

Play-off karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Ev sahibi avantajı kura sonucunda belirlenirken, tek karşılaşmayı kazanan takım direkt olarak bir üst aşamaya yükselecek. Son turda ise kazanan ekipler Dünya Kupası biletini alacak.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI ŞANSI

A Milli Takım’ın İspanya deplasmanında 7 farklı galibiyet alması halinde grup liderliği mümkün. Ancak bu olası olmadığı için Türkiye’nin play-off oynayarak Dünya Kupası bileti araması en güçlü senaryo olarak değerlendiriliyor. Play-off etabında mücadele gücü yüksek rakipler bulunsa da milliler güçlü kadrosu sayesinde turu geçebilecek kapasitede.

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman?

Kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü, TSİ 15:00’te Zürih’te yapılacak.

Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Kura çekiminin EXXEN ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Türkiye kaçıncı torbada yer alacak?

Türkiye, 1. torbada yer alan takımlar arasında bulunuyor.

Play-off’ta kaç takım mücadele edecek?

Toplam 16 takım play-off etabında mücadele edecek.

Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler?

2., 3. ve 4. torbalarda yer alan Galler, İskoçya, Çekya, Slovakya, Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek, Romanya, İsveç ve Kuzey Makedonya Türkiye’nin muhtemel rakipleri arasında.