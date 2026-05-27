2026 Dünya Kupası rehberi
Kupaların kupasının başlamasına yaklaşık iki hafta kaldı. 2026 Dünya Kupası öncesi merak ettiğiniz bütün detaylar burada.
EV SAHİPLERİ
|Konfederasyon
|Takımlar
|AFC (Asya)
|Japonya
Y. Zelanda,
İran,
G. Kore, Irak,
Ürdün, Katar,
Suudi Arabistan, Özbekistan, Avustralya
|CAF (Afrika)
|Cezayir,
Yeşil Burun Adaları, Kongo,
F. Sahili, Mısır, Gana, Senegal, Fas,
G. Afrika, Tunus
|CONCACAF
(Kuzey ve
Orta Amerika)
|Curaçao,
Haiti, Panama
|CONMEBOL
(Güney Amerika)
|Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay
|OFC (Okyanusya)
|Y. Zelanda
(AFC üzerinden)
UEFA
Avusturya Belçika
GRUPLAR
A Grubu
Meksika • Güney Afrika • Güney Kore • Çekya
B Grubu
Kanada • Bosna-Hersek • Katar • İsviçre
C Grubu
Brezilya • Fas • Haiti • İskoçya
D Grubu
ABD • Paraguay • Avustralya • TÜRKİYE
E Grubu
Almanya • Curaçao • Fildişi Sahili • Ekvador
F Grubu
Hollanda • Japonya • Tunus • İsveç
G Grubu
Belçika • Mısır • İran • Yeni Zelanda
H Grubu
İspanya • Yeşil Burun Adaları • Suudi Arabistan • Uruguay
I Grubu
Fransa • Senegal • Irak • Norveç
J Grubu
Arjantin • Cezayir • Avusturya • Ürdün
K Grubu
Portekiz • Kolombiya • Özbekistan • Kongo DC
L Grubu
İngiltere • Hırvatistan • Gana • Panama
TURNUVA TAKVİMİ VE STADYUMLAR
Turnuva 16 stadyumda oynanacak. ABD'de 11, Meksika'da 3, Kanada'da 2 stat organizasyona ev sahipliği yapacak. Maçların oynanacağı statlara ilgili bilgiler şu şekilde:
|🏟️ Stat
|📍 Şehir
|🌍 Ülke
|👥 Ka.
|Estadio Azteca
|Mexico City
|Meksika
|87.523
|Estadio Akron
|Guadalajara
|Meksika
|48.071
|Estadio BBVA
|Monterrey
|Meksika
|53.500
|BMO Field
|Toronto
|Kanada
|45.500
|BC Place
|Vancouver
|Kanada
|54.500
|MetLife
|Rutherford
|ABD
|82.500
|SoFi
|Los Angeles
|ABD
|70.240
|AT&T
|Dallas
|ABD
|94.000
|Mercedes-Benz
|Atlanta
|ABD
|75.000
|NRG
|Houston
|ABD
|72.220
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|ABD
|69.796
|Levi's Stadium
|Santa Clara
|ABD
|68.500
|Lumen Field
|Seattle
|ABD
|68.740
|Gillette
|Boston
|ABD
|65.878
|Hard Rock
|Miami
|ABD
|64.767
|Arrowhead
|Kansas City
|ABD
|76.416
GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ
A GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|11 Haziran Perşembe
|Meksika-Güney Afrika
|Estadio Azteca
|12 Haziran Cuma
|Güney Kore-Çekya
|Estadio Akron
|18 Haziran Perşembe
|Çekya- Güney Afrika
|Mercedes-Ben
|19 Haziran Cuma
|Meksika-Güney Kore
|Estadio Akron
|25 Haziran Perşembe
|Güney Afrika-Güney Kore
|Estadio BBVA
|25 Haziran Perşembe
|Çekya-Meksika
|Estadio Azteca
B GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|12 Haziran Cuma
|Kanada-Bosna-Hersek
|BMO Field
|13 Haziran Cumartesi
|Katar-İsviçre
|Levi's Stadium
|18 Haziran Perşembe
|İsviçre-Bosna-Hersek
|SoFi Stadium
|19 Haziran Cuma
|Kanada-Katar
|BC Place
|24 Haziran Çarşamba
|İsviçre-Kanada
|BC Place
|24 Haziran Çarşamba
|Bosna-Hersek-Katar
|Lumen Field
C GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|14 Haziran Pazar
|Brezilya-Fas
|MetLife
|14 Haziran Pazar
|Haiti-İskoçya
|Gillette
|19 Haziran Cuma
|İskoçya-Fas
|Gillette
|20 Haziran Cumartesi
|Brezilya-Haiti
|Lincoln Financial
|25 Haziran Perşembe
|İskoçya-Brezilya
|Hard Rock
|25 Haziran Perşembe
|Fas-Haiti
|Mercedes-Benz
D GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|14 Haziran Pazar
|ABD-Paraguay
|SoFi
|14 Haziran Pazar
|Avustralya-Türkiye
|BC Place
|19 Haziran Cuma
|ABD-Avustralya
|Lumen Field
|20 Haziran Cumartesi
|Türkiye-Paraguay
|Levi's
|26 Haziran Cuma
|Türkiye-ABD
|SoFi
|26 Haziran Cuma
|Paraguay-Avustralya
|Levi's
E GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|14 Haziran Pazar
|Almanya-Curaçao
|NRG
|15 Haziran Pazartesi
|Fildişi Sahili-Ekvador
|Lincoln Financial
|20 Haziran Cumartesi
|Almanya-Fildişi Sahili
|BMO Field
|21 Haziran Pazar
|Ekvador-Curaçao
|Arrowhead
|25 Haziran Perşembe
|Ekvador-Almanya
|MetLife
|25 Haziran Perşembe
|Curaçao-Fildişi Sahili
|Lincoln Financial
F GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|14 Haziran Pazar
|Hollanda-Japonya
|AT&T
|15 Haziran Pazartesi
|İsveç-Tunus
|Estadio BBVA
|20 Haziran Cumartesi
|Hollanda-İsveç
|AT&T
|20 Haziran Cumartesi
|Tunus-Japonya
|Estadio BBVA
|24 Haziran Çarşamba
|Japonya-İsveç
|BMO Field
|24 Haziran Çarşamba
|Tunus-Hollanda
|NRG
G GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|15 Haziran Pazartesi
|Belçika-Mısır
|MetLife
|15 Haziran Pazartesi
|İran-Yeni Zelanda
|Arrowhead
|20 Haziran Cumartesi
|Belçika-İran
|Hard Rock
|21 Haziran Pazar
|Yeni Zelanda-Mısır
|SoFi
|25 Haziran Perşembe
|Mısır-İran
|Lumen Field
|25 Haziran Perşembe
|Yeni Zelanda-Belçika
|BC Place
H GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|15 Haziran Pazartesi
|İspanya-Yeşil Burun
|Mercedes-Benz
|16 Haziran Salı
|Suudi Arabistan-Uruguay
|NRG
|20 Haziran Cumartesi
|İspanya-Suudi Arabistan
|Hard Rock
|21 Haziran Pazar
|Uruguay-Yeşil Burun
|Lincoln Financial
|24 Haziran Çarşamba
|Uruguay-İspanya
|MetLife
|24 Haziran Çarşamba
|Yeşil Burun-Suudi Arabistan
|Arrowhead
I GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|16 Haziran Salı
|Fransa-Senegal
|MetLife
|16 Haziran Salı
|Irak-Norveç
|Gillette
|21 Haziran Pazar
|Fransa-Irak
|AT&T
|21 Haziran Pazar
|Norveç-Senegal
|Lumen Field
|26 Haziran Cuma
|Senegal-Irak
|Gillette
|26 Haziran Cuma
|Norveç-Fransa
|Hard Rock
J GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|15 Haziran Pazartesi
|Arjantin-Cezayir
|Hard Rock
|16 Haziran Salı
|Avusturya-Ürdün
|Levi's
|21 Haziran Pazar
|Arjantin-Avusturya
|MetLife
|21 Haziran Pazar
|Ürdün-Cezayir
|BMO Field
|25 Haziran Perşembe
|Cezayir-Avusturya
|Gillette
|25 Haziran Perşembe
|Ürdün-Arjantin
|AT&T
K GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|14 Haziran Pazar
|Portekiz-Kolombiya
|Levi's
|15 Haziran Pazartesi
|Özbekistan-Kongo
|BMO Field
|20 Haziran Cumartesi
|Portekiz-Özbekistan
|Gillette
|20 Haziran Cumartesi
|Kongo-Kolombiya
|BC Place
|24 Haziran Çarşamba
|Kolombiya-Özbekistan
|SoFi
|24 Haziran Çarşamba
|Kongo-Portekiz
|Mercedes-Benz
L GRUBU
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|16 Haziran Salı
|İngiltere-Hırvatistan
|AT&T
|16 Haziran Salı
|Gana-Panama
|SoFi
|21 Haziran Pazar
|İngiltere-Gana
|Arrowhead
|21 Haziran Pazar
|Panama-Hırvatistan
|NRG
|25 Haziran Perşembe
|Hırvatistan-Gana
|Levi's
|25 Haziran Perşembe
|Panama-İngiltere
|Estadio BBVA
ELEME AŞAMASI
|Tur
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|Son 32
|28 Haziran-1 Temmuz
|16 maç
|-
|Son 16
|3-6 Temmuz
|8 maç
|-
|Çeyrek Final
|9-10 Temmuz
|4 maç
|-
|Yarı Final
|13-14 Temmuz
|2 maç
|AT&T/ MetLife
|Üçüncülük
|18 Temmuz
|1 maç
|Hard Rock
|Final
|19 Temmuz
|1 maç
|MetLife
MAÇLAR KAÇTA OYNANACAK
Kıta farklılığı nedeniyle saatler bir hayli karışık olacak. Bazı maçlar TSİ 19.00'da başlarken bazı karşılaşmalarda sabaha karşı saat 04.00'te ilk düdük çalacak. Milli Takım'ın oynayacağı maçlar ise sırasıyla 07.00, 06.00 ve 05.00'te başlayacak.