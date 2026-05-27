2026 Dünya Kupası rehberi

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına yalnızca 15 gün kaldı. Kupaların kupası öncesi bilmeniz gereken bütün detaylar burada:

EV SAHİPLERİ

ABD, Kanada, Meksika

Konfederasyon Takımlar AFC (Asya) Japonya

Y. Zelanda,

İran,

G. Kore, Irak,

Ürdün, Katar,

Suudi Arabistan, Özbekistan, Avustralya CAF (Afrika) Cezayir,

Yeşil Burun Adaları, Kongo,

F. Sahili, Mısır, Gana, Senegal, Fas,

G. Afrika, Tunus CONCACAF

(Kuzey ve

Orta Amerika)

Curaçao,

Haiti, Panama CONMEBOL

(Güney Amerika)

Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay OFC (Okyanusya) Y. Zelanda

(AFC üzerinden) UEFA

(Avrupa) Avusturya Belçika

B. Hersek Hırvatistan Çekya İngiltere Fransa Almanya Hollanda

Norveç Portekiz İskoçya İspanya İsveç İsviçre Türkiye

GRUPLAR

A Grubu

Meksika • Güney Afrika • Güney Kore • Çekya

B Grubu

Kanada • Bosna-Hersek • Katar • İsviçre

C Grubu

Brezilya • Fas • Haiti • İskoçya

D Grubu

ABD • Paraguay • Avustralya • TÜRKİYE

E Grubu

Almanya • Curaçao • Fildişi Sahili • Ekvador

F Grubu

Hollanda • Japonya • Tunus • İsveç

G Grubu

Belçika • Mısır • İran • Yeni Zelanda

H Grubu

İspanya • Yeşil Burun Adaları • Suudi Arabistan • Uruguay

I Grubu

Fransa • Senegal • Irak • Norveç

J Grubu

Arjantin • Cezayir • Avusturya • Ürdün

K Grubu

Portekiz • Kolombiya • Özbekistan • Kongo DC

L Grubu

İngiltere • Hırvatistan • Gana • Panama

TURNUVA TAKVİMİ VE STADYUMLAR

Turnuva 16 stadyumda oynanacak. ABD'de 11, Meksika'da 3, Kanada'da 2 stat organizasyona ev sahipliği yapacak. Maçların oynanacağı statlara ilgili bilgiler şu şekilde:

🏟️ Stat 📍 Şehir 🌍 Ülke 👥 Ka. Estadio Azteca Mexico City Meksika 87.523 Estadio Akron Guadalajara Meksika 48.071 Estadio BBVA Monterrey Meksika 53.500 BMO Field Toronto Kanada 45.500 BC Place Vancouver Kanada 54.500 MetLife Rutherford ABD 82.500 SoFi Los Angeles ABD 70.240 AT&T Dallas ABD 94.000 Mercedes-Benz Atlanta ABD 75.000 NRG Houston ABD 72.220 Lincoln Financial Field Philadelphia ABD 69.796 Levi's Stadium Santa Clara ABD 68.500 Lumen Field Seattle ABD 68.740 Gillette Boston ABD 65.878 Hard Rock Miami ABD 64.767 Arrowhead Kansas City ABD 76.416

GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ

A GRUBU

Tarih Maç Stadyum 11 Haziran Perşembe Meksika-Güney Afrika Estadio Azteca 12 Haziran Cuma Güney Kore-Çekya Estadio Akron 18 Haziran Perşembe Çekya- Güney Afrika Mercedes-Ben 19 Haziran Cuma Meksika-Güney Kore Estadio Akron 25 Haziran Perşembe Güney Afrika-Güney Kore Estadio BBVA 25 Haziran Perşembe Çekya-Meksika Estadio Azteca

B GRUBU

Tarih Maç Stadyum 12 Haziran Cuma Kanada-Bosna-Hersek BMO Field 13 Haziran Cumartesi Katar-İsviçre Levi's Stadium 18 Haziran Perşembe İsviçre-Bosna-Hersek SoFi Stadium 19 Haziran Cuma Kanada-Katar BC Place 24 Haziran Çarşamba İsviçre-Kanada BC Place 24 Haziran Çarşamba Bosna-Hersek-Katar Lumen Field

C GRUBU

Tarih Maç Stadyum 14 Haziran Pazar Brezilya-Fas MetLife 14 Haziran Pazar Haiti-İskoçya Gillette 19 Haziran Cuma İskoçya-Fas Gillette 20 Haziran Cumartesi Brezilya-Haiti Lincoln Financial 25 Haziran Perşembe İskoçya-Brezilya Hard Rock 25 Haziran Perşembe Fas-Haiti Mercedes-Benz

D GRUBU

Tarih Maç Stadyum 14 Haziran Pazar ABD-Paraguay SoFi 14 Haziran Pazar Avustralya- Türkiye BC Place 19 Haziran Cuma ABD-Avustralya Lumen Field 20 Haziran Cumartesi Türkiye -Paraguay Levi's 26 Haziran Cuma Türkiye -ABD SoFi 26 Haziran Cuma Paraguay-Avustralya Levi's

E GRUBU

Tarih Maç Stadyum 14 Haziran Pazar Almanya-Curaçao NRG 15 Haziran Pazartesi Fildişi Sahili-Ekvador Lincoln Financial 20 Haziran Cumartesi Almanya-Fildişi Sahili BMO Field 21 Haziran Pazar Ekvador-Curaçao Arrowhead 25 Haziran Perşembe Ekvador-Almanya MetLife 25 Haziran Perşembe Curaçao-Fildişi Sahili Lincoln Financial

F GRUBU

Tarih Maç Stadyum 14 Haziran Pazar Hollanda-Japonya AT&T 15 Haziran Pazartesi İsveç-Tunus Estadio BBVA 20 Haziran Cumartesi Hollanda-İsveç AT&T 20 Haziran Cumartesi Tunus-Japonya Estadio BBVA 24 Haziran Çarşamba Japonya-İsveç BMO Field 24 Haziran Çarşamba Tunus-Hollanda NRG

G GRUBU

Tarih Maç Stadyum 15 Haziran Pazartesi Belçika-Mısır MetLife 15 Haziran Pazartesi İran-Yeni Zelanda Arrowhead 20 Haziran Cumartesi Belçika-İran Hard Rock 21 Haziran Pazar Yeni Zelanda-Mısır SoFi 25 Haziran Perşembe Mısır-İran Lumen Field 25 Haziran Perşembe Yeni Zelanda-Belçika BC Place

H GRUBU

Tarih Maç Stadyum 15 Haziran Pazartesi İspanya-Yeşil Burun Mercedes-Benz 16 Haziran Salı Suudi Arabistan-Uruguay NRG 20 Haziran Cumartesi İspanya-Suudi Arabistan Hard Rock 21 Haziran Pazar Uruguay-Yeşil Burun Lincoln Financial 24 Haziran Çarşamba Uruguay-İspanya MetLife 24 Haziran Çarşamba Yeşil Burun-Suudi Arabistan Arrowhead

I GRUBU

Tarih Maç Stadyum 16 Haziran Salı Fransa-Senegal MetLife 16 Haziran Salı Irak-Norveç Gillette 21 Haziran Pazar Fransa-Irak AT&T 21 Haziran Pazar Norveç-Senegal Lumen Field 26 Haziran Cuma Senegal-Irak Gillette 26 Haziran Cuma Norveç-Fransa Hard Rock

J GRUBU

Tarih Maç Stadyum 15 Haziran Pazartesi Arjantin-Cezayir Hard Rock 16 Haziran Salı Avusturya-Ürdün Levi's 21 Haziran Pazar Arjantin-Avusturya MetLife 21 Haziran Pazar Ürdün-Cezayir BMO Field 25 Haziran Perşembe Cezayir-Avusturya Gillette 25 Haziran Perşembe Ürdün-Arjantin AT&T

K GRUBU

Tarih Maç Stadyum 14 Haziran Pazar Portekiz-Kolombiya Levi's 15 Haziran Pazartesi Özbekistan-Kongo BMO Field 20 Haziran Cumartesi Portekiz-Özbekistan Gillette 20 Haziran Cumartesi Kongo-Kolombiya BC Place 24 Haziran Çarşamba Kolombiya-Özbekistan SoFi 24 Haziran Çarşamba Kongo-Portekiz Mercedes-Benz

L GRUBU

Tarih Maç Stadyum 16 Haziran Salı İngiltere-Hırvatistan AT&T 16 Haziran Salı Gana-Panama SoFi 21 Haziran Pazar İngiltere-Gana Arrowhead 21 Haziran Pazar Panama-Hırvatistan NRG 25 Haziran Perşembe Hırvatistan-Gana Levi's 25 Haziran Perşembe Panama-İngiltere Estadio BBVA

ELEME AŞAMASI

Tur Tarih Maç Stadyum Son 32 28 Haziran-1 Temmuz 16 maç - Son 16 3-6 Temmuz 8 maç - Çeyrek Final 9-10 Temmuz 4 maç - Yarı Final 13-14 Temmuz 2 maç AT&T/ MetLife Üçüncülük 18 Temmuz 1 maç Hard Rock Final 19 Temmuz 1 maç MetLife

MAÇLAR KAÇTA OYNANACAK

Kıta farklılığı nedeniyle saatler bir hayli karışık olacak. Bazı maçlar TSİ 19.00'da başlarken bazı karşılaşmalarda sabaha karşı saat 04.00'te ilk düdük çalacak. Milli Takım'ın oynayacağı maçlar ise sırasıyla 07.00, 06.00 ve 05.00'te başlayacak.