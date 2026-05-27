2026 Dünya Kupası rehberi

Kupaların kupasının başlamasına yaklaşık iki hafta kaldı. 2026 Dünya Kupası öncesi merak ettiğiniz bütün detaylar burada.

  • 27.05.2026 08:35
  • Giriş: 27.05.2026 08:35
  • Güncelleme: 27.05.2026 09:52
2026 Dünya Kupası'nın başlamasına yalnızca 15 gün kaldı. Kupaların kupası öncesi bilmeniz gereken bütün detaylar burada:

EV SAHİPLERİ

ABD, Kanada, Meksika

KonfederasyonTakımlar
AFC (Asya)Japonya
Y. Zelanda,
İran, 
G. Kore, Irak,
Ürdün, Katar, 
Suudi Arabistan, Özbekistan, Avustralya
CAF (Afrika)Cezayir,
Yeşil Burun Adaları, Kongo, 
F. Sahili, Mısır, Gana, Senegal, Fas,
G. Afrika, Tunus
CONCACAF
(Kuzey ve
Orta Amerika)
Curaçao,
Haiti, Panama
CONMEBOL
(Güney Amerika)
Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay
OFC (Okyanusya)Y. Zelanda
(AFC üzerinden)

UEFA
(Avrupa)

Avusturya Belçika
B. Hersek Hırvatistan Çekya İngiltere Fransa Almanya Hollanda
Norveç Portekiz İskoçya İspanya İsveç İsviçre Türkiye

GRUPLAR

A Grubu

Meksika • Güney Afrika • Güney Kore • Çekya

B Grubu

Kanada • Bosna-Hersek • Katar • İsviçre

C Grubu

Brezilya • Fas • Haiti • İskoçya

D Grubu

ABD • Paraguay • Avustralya • TÜRKİYE

E Grubu

Almanya • Curaçao • Fildişi Sahili • Ekvador

F Grubu

Hollanda • Japonya • Tunus • İsveç

G Grubu

Belçika • Mısır • İran • Yeni Zelanda

H Grubu

İspanya • Yeşil Burun Adaları • Suudi Arabistan • Uruguay

I Grubu

Fransa • Senegal • Irak • Norveç

J Grubu

Arjantin • Cezayir • Avusturya • Ürdün

K Grubu

Portekiz • Kolombiya • Özbekistan • Kongo DC

L Grubu

İngiltere • Hırvatistan • Gana • Panama

TURNUVA TAKVİMİ VE STADYUMLAR

Turnuva 16 stadyumda oynanacak. ABD'de 11, Meksika'da 3, Kanada'da 2 stat organizasyona ev sahipliği yapacak. Maçların oynanacağı statlara ilgili bilgiler şu şekilde:

🏟️ Stat📍 Şehir🌍 Ülke👥 Ka.
Estadio AztecaMexico CityMeksika87.523
Estadio AkronGuadalajaraMeksika48.071
Estadio BBVAMonterreyMeksika53.500
BMO FieldTorontoKanada45.500
BC PlaceVancouverKanada54.500
MetLifeRutherfordABD82.500
SoFiLos AngelesABD70.240
AT&TDallasABD94.000
Mercedes-BenzAtlantaABD75.000
NRGHoustonABD72.220
Lincoln Financial FieldPhiladelphiaABD69.796
Levi's StadiumSanta ClaraABD68.500
Lumen FieldSeattleABD68.740
GilletteBostonABD65.878
Hard RockMiamiABD64.767
ArrowheadKansas CityABD76.416

GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ

A GRUBU

TarihMaçStadyum
11 Haziran PerşembeMeksika-Güney AfrikaEstadio Azteca
12 Haziran CumaGüney Kore-ÇekyaEstadio Akron
18 Haziran PerşembeÇekya- Güney AfrikaMercedes-Ben
19 Haziran CumaMeksika-Güney KoreEstadio Akron
25 Haziran PerşembeGüney Afrika-Güney KoreEstadio BBVA
25 Haziran PerşembeÇekya-MeksikaEstadio Azteca

B GRUBU

TarihMaçStadyum
12 Haziran CumaKanada-Bosna-HersekBMO Field
13 Haziran CumartesiKatar-İsviçreLevi's Stadium
18 Haziran Perşembeİsviçre-Bosna-HersekSoFi Stadium
19 Haziran CumaKanada-KatarBC Place
24 Haziran Çarşambaİsviçre-KanadaBC Place
24 Haziran ÇarşambaBosna-Hersek-KatarLumen Field

C GRUBU

TarihMaçStadyum
14 Haziran PazarBrezilya-FasMetLife
14 Haziran PazarHaiti-İskoçyaGillette
19 Haziran Cumaİskoçya-FasGillette
20 Haziran CumartesiBrezilya-HaitiLincoln Financial
25 Haziran Perşembeİskoçya-BrezilyaHard Rock
25 Haziran PerşembeFas-HaitiMercedes-Benz

D GRUBU

TarihMaçStadyum
14 Haziran PazarABD-ParaguaySoFi
14 Haziran PazarAvustralya-TürkiyeBC Place
19 Haziran CumaABD-AvustralyaLumen Field
20 Haziran CumartesiTürkiye-ParaguayLevi's
26 Haziran CumaTürkiye-ABDSoFi
26 Haziran CumaParaguay-AvustralyaLevi's

E GRUBU

TarihMaçStadyum
14 Haziran PazarAlmanya-CuraçaoNRG
15 Haziran PazartesiFildişi Sahili-EkvadorLincoln Financial
20 Haziran CumartesiAlmanya-Fildişi SahiliBMO Field
21 Haziran PazarEkvador-CuraçaoArrowhead
25 Haziran PerşembeEkvador-AlmanyaMetLife
25 Haziran PerşembeCuraçao-Fildişi SahiliLincoln Financial

F GRUBU

TarihMaçStadyum
14 Haziran PazarHollanda-JaponyaAT&T
15 Haziran Pazartesiİsveç-TunusEstadio BBVA
20 Haziran CumartesiHollanda-İsveçAT&T
20 Haziran CumartesiTunus-JaponyaEstadio BBVA
24 Haziran ÇarşambaJaponya-İsveçBMO Field
24 Haziran ÇarşambaTunus-HollandaNRG

G GRUBU

TarihMaçStadyum
15 Haziran PazartesiBelçika-MısırMetLife
15 Haziran Pazartesiİran-Yeni ZelandaArrowhead
20 Haziran CumartesiBelçika-İranHard Rock
21 Haziran PazarYeni Zelanda-MısırSoFi
25 Haziran PerşembeMısır-İranLumen Field
25 Haziran PerşembeYeni Zelanda-BelçikaBC Place

H GRUBU

TarihMaçStadyum
15 Haziran Pazartesiİspanya-Yeşil BurunMercedes-Benz
16 Haziran SalıSuudi Arabistan-UruguayNRG
20 Haziran Cumartesiİspanya-Suudi ArabistanHard Rock
21 Haziran PazarUruguay-Yeşil BurunLincoln Financial
24 Haziran ÇarşambaUruguay-İspanyaMetLife
24 Haziran ÇarşambaYeşil Burun-Suudi ArabistanArrowhead

I GRUBU

TarihMaçStadyum
16 Haziran SalıFransa-SenegalMetLife
16 Haziran SalıIrak-NorveçGillette
21 Haziran PazarFransa-IrakAT&T
21 Haziran PazarNorveç-SenegalLumen Field
26 Haziran CumaSenegal-IrakGillette
26 Haziran CumaNorveç-FransaHard Rock

J GRUBU

TarihMaçStadyum
15 Haziran PazartesiArjantin-CezayirHard Rock
16 Haziran SalıAvusturya-ÜrdünLevi's
21 Haziran PazarArjantin-AvusturyaMetLife
21 Haziran PazarÜrdün-CezayirBMO Field
25 Haziran PerşembeCezayir-AvusturyaGillette
25 Haziran PerşembeÜrdün-ArjantinAT&T

K GRUBU

TarihMaçStadyum
14 Haziran PazarPortekiz-KolombiyaLevi's
15 Haziran PazartesiÖzbekistan-KongoBMO Field
20 Haziran CumartesiPortekiz-ÖzbekistanGillette
20 Haziran CumartesiKongo-KolombiyaBC Place
24 Haziran ÇarşambaKolombiya-ÖzbekistanSoFi
24 Haziran ÇarşambaKongo-PortekizMercedes-Benz

L GRUBU

TarihMaçStadyum
16 Haziran Salıİngiltere-HırvatistanAT&T
16 Haziran SalıGana-PanamaSoFi
21 Haziran Pazarİngiltere-GanaArrowhead
21 Haziran PazarPanama-HırvatistanNRG
25 Haziran PerşembeHırvatistan-GanaLevi's
25 Haziran PerşembePanama-İngiltereEstadio BBVA

ELEME AŞAMASI

TurTarihMaçStadyum
Son 3228 Haziran-1 Temmuz16 maç-
Son 163-6 Temmuz8 maç-
Çeyrek Final9-10 Temmuz4 maç-
Yarı Final13-14 Temmuz2 maçAT&T/ MetLife
Üçüncülük18 Temmuz1 maçHard Rock
Final19 Temmuz1 maçMetLife

MAÇLAR KAÇTA OYNANACAK

Kıta farklılığı nedeniyle saatler bir hayli karışık olacak. Bazı maçlar TSİ 19.00'da başlarken bazı karşılaşmalarda sabaha karşı saat 04.00'te ilk düdük çalacak. Milli Takım'ın oynayacağı maçlar ise sırasıyla 07.00, 06.00 ve 05.00'te başlayacak.

