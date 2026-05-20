2026 Dünya Kupası: “Trump yönetimi futbolu siyasi araç olarak kullanıyor”

2026 Dünya Kupası’na haftalar kala insan hakları örgütleri, turnuvanın büyük bir “spor aklama” organizasyonuna dönüşebileceği uyarısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların yer aldığı Spor ve Haklar İttifakı (SRA), ABD yönetiminin futbolu siyasi bir vitrin olarak kullandığını savundu.

UYGULAMALAR TARTIŞILIYOR

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva öncesinde özellikle Donald Trump yönetiminin göçmen politikaları ve güvenlik uygulamaları tartışma yaratıyor.

İnsan hakları savunucuları, Dünya Kupası’nın “özgürlük ve kapsayıcılık” yerine “korku ve baskı” atmosferiyle anılabileceğini belirtti

HRW’den Minky Worden, spor aklamayı “büyük spor organizasyonlarının, insan hakları ihlallerini gölgelemek ve olumlu bir imaj yaratmak için kullanılması” şeklinde tanımladı. Worden’a göre bu kavram artık yalnızca otoriter rejimlerle sınırlı değil.

PROPAGANDA AMACI

Worden, Trump yönetiminin Dünya Kupası ve Kış Olimpiyatları gibi organizasyonları siyasi propaganda amacıyla kullandığını öne sürerek şunları söyledi:

“ABD yönetimi spor organizasyonlarını agresif göçmen operasyonlarını örtmek ve ülkeyi güvenli, eğlenceli bir yer gibi göstermek için kullanıyor. Ancak şu an gördüğümüz tablo ne güvenli ne de rahatlatıcı.”

İnsan hakları örgütlerinin dikkat çektiği başlıklardan biri de protestolara yönelik olası polis müdahaleleri oldu. Spor ve Haklar İttifakı yöneticisi Martin Endemann, ABD makamlarının taraftar gruplarıyla yeterince iletişim kurmadığını savundu.

"HİÇBİR FİKRİMİZ YOK"

“İlk protestoda ne olacağını bilmiyoruz. Stadyum içinde ya da dışında bir gösteri olursa polisin nasıl tepki vereceğine dair hiçbir fikrimiz yok” diyen Endemann, özellikle ABD polisinin taraftar olaylarına yaklaşımının belirsizlik yarattığını söyledi.

HRW’nin yayımladığı rapora göre Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak 16 şehirden yalnızca Atlanta, Dallas, Houston ve Vancouver zorunlu insan hakları eylem planlarını kamuoyuna açıkladı. Ayrıca ABD’nin bazı ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarının da turnuvayı etkileyebileceği belirtiliyor.

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness de özellikle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’nin (ICE) olası operasyonlarına dikkat çekti.

"GÜVENDE HİSSETMELİ"

Klaveness, tüm taraftarların etnik kökeni, cinsel yönelimi ya da geldiği ülke fark etmeksizin kendini güvende hissetmesi gerektiğini söyledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Donald Trump’a verdiği “FIFA Barış Ödülü” de tartışmaların merkezinde yer aldı.

Ödülün FIFA Konseyi’nin onayı alınmadan verilmesi tepki çekerken, FairSquare isimli kuruluş FIFA’nın siyasi tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle etik kuruluna şikâyette bulundu.

Klaveness, Norveç Futbol Federasyonu’nun da soruşturma çağrısını destekleyeceğini açıkladı. “Bu ödül tamamen kaldırılmalı” diyen Klaveness, “Siyasi liderlerle bu kadar yakın görüntüler verilmesi FIFA’nın bağımsızlığına zarar veriyor” değerlendirmesinde bulundu.