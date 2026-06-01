2026 Dünya Kupası | Türkiye'nin maçları saat kaçta ve hangi gün?

Türkiye 2026 Dünya Kupası’nda ilk maçını hangi gün oynayacak? A Milli Takım’ın Avustralya, Paraguay ve ABD maçları saat kaçta başlayacak? Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası D Grubu maç programına ilişkin tüm yanıtlar haberimizde.

  • 01.06.2026 10:29
Kaynak: Haber Merkezi
2026 Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin maç programı belli oldu. A Milli Takım; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

MaçTarihSaatGrup
Avustralya - Türkiye14 Haziran Pazar07.00D Grubu
Türkiye - Paraguay20 Haziran06.00D Grubu
Türkiye - ABD26 Haziran05.00D Grubu

TÜRKİYE İLK MAÇINI AVUSTRALYA İLE OYNAYACAK

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DİĞER GRUP MAÇLARI

A Milli Takım ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşılaşacak. Türkiye’nin gruptaki üçüncü maçı ise 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynanacak.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman?

Türkiye - Paraguay maçı 20 Haziran’da oynanacak.

Türkiye - ABD maçı saat kaçta?

Türkiye - ABD maçı Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak.

Türkiye Dünya Kupası’nda hangi grupta?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda yer alıyor.

