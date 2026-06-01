2026 Dünya Kupası | Türkiye'nin maçları saat kaçta ve hangi gün?
Türkiye 2026 Dünya Kupası’nda ilk maçını hangi gün oynayacak? A Milli Takım’ın Avustralya, Paraguay ve ABD maçları saat kaçta başlayacak? Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası D Grubu maç programına ilişkin tüm yanıtlar haberimizde.
2026 Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin maç programı belli oldu. A Milli Takım; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
|Maç
|Tarih
|Saat
|Grup
|Avustralya - Türkiye
|14 Haziran Pazar
|07.00
|D Grubu
|Türkiye - Paraguay
|20 Haziran
|06.00
|D Grubu
|Türkiye - ABD
|26 Haziran
|05.00
|D Grubu
TÜRKİYE İLK MAÇINI AVUSTRALYA İLE OYNAYACAK
Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.
TÜRKİYE'NİN DİĞER GRUP MAÇLARI
A Milli Takım ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşılaşacak. Türkiye’nin gruptaki üçüncü maçı ise 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynanacak.
