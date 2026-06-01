2026 Dünya Kupası | Türkiye'nin maçları saat kaçta ve hangi gün?

2026 Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin maç programı belli oldu. A Milli Takım; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Maç Tarih Saat Grup Avustralya - Türkiye 14 Haziran Pazar 07.00 D Grubu Türkiye - Paraguay 20 Haziran 06.00 D Grubu Türkiye - ABD 26 Haziran 05.00 D Grubu

TÜRKİYE İLK MAÇINI AVUSTRALYA İLE OYNAYACAK

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DİĞER GRUP MAÇLARI

A Milli Takım ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşılaşacak. Türkiye’nin gruptaki üçüncü maçı ise 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynanacak.

