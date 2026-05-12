2026 Dünya Kupası’na Hangi Takımlar Katılacak? Türkiye'nin Rakipleri Kimler?

Futbolseverlerin uzun süredir merak ettiği tablo artık netleşti. Tüm grupların kesinleşmesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek takımlar da belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev turnuva, 48 takımlı yeni formatıyla tarihin en dikkat çekici Dünya Kupalarından biri olmaya hazırlanıyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva; ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bu organizasyon, üç ülkenin birlikte düzenlediği ilk FIFA Dünya Kupası olma özelliği taşıyor. Ayrıca turnuva, 48 takımlı yeni formatla oynanacak ilk Dünya Kupası olarak da tarihe geçecek.

2026 DÜNYA KUPASI’NDA KAÇ TAKIM VAR?

2026 Dünya Kupası’nda toplam 48 takım yer alacak. Yeni formata göre takımlar, dörderli 12 gruba ayrıldı. Her grupta 4 takım bulunacak ve grup aşaması sonunda üst tura yükselen ekipler eleme turlarında yoluna devam edecek.

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

2026 Dünya Kupası grupları görselde yer alan takımlara göre kesinleşti. A Grubu’ndan L Grubu’na kadar tüm eşleşmeler netleşirken, turnuvada birçok güçlü takımın aynı çatı altında toplandığı dikkat çekiyor.

2026 Dünya Kupası Grup Tablosu

Grup Takımlar A Grubu Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Çekya B Grubu Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre C Grubu Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya D Grubu ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye E Grubu Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador F Grubu Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus G Grubu Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda H Grubu İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay I Grubu Fransa, Senegal, Irak, Norveç J Grubu Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün K Grubu Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya L Grubu İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

Türkiye 2026 Dünya Kupası’nda hangi grupta? A Milli Takım, kesinleşen tabloya göre D Grubu’nda yer alıyor. Türkiye’nin gruptaki rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olacak.

Bu grup, özellikle ev sahibi ABD’nin de yer alması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin Dünya Kupası performansı ve gruptaki şansı, şimdiden futbol kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi.

EN DİKKAT ÇEKEN GRUPLAR HANGİLERİ?

2026 Dünya Kupası grupları incelendiğinde bazı gruplar ilk bakışta öne çıkıyor. D Grubu, Türkiye’nin yer alması nedeniyle Türk futbolseverler için ayrı bir önem taşıyor. C Grubu’nda Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya bulunurken, J Grubu’nda son şampiyon Arjantin’in Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile mücadele edecek olması dikkat çekiyor.

L Grubu’nda İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama yer alırken, F Grubu’nda Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus’un oluşturduğu denge de öne çıkan detaylar arasında bulunuyor.

EV SAHİBİ ÜLKELER HANGİ GRUPLARDA?

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkeleri olan Meksika, Kanada ve ABD gruplarda yerlerini aldı. Meksika A Grubu’nda, Kanada B Grubu’nda, ABD ise D Grubu’nda mücadele edecek.

Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen bu üç ekip, taraftar desteğiyle grup aşamasında güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyecek.

2026 DÜNYA KUPASI’NDA İLK KEZ DİKKAT ÇEKEN TAKIMLAR

Kesinleşen grup tablosunda futbolseverlerin yakından izleyeceği birçok ülke bulunuyor. Özellikle Curaçao, Yeşil Burun Adaları, Özbekistan, Ürdün gibi ekiplerin yer aldığı gruplar, turnuvanın sürpriz potansiyelini artırıyor.

Bu durum, 48 takımlı yeni formatın yalnızca büyük futbol ülkelerine değil, yükselişte olan daha fazla takıma da büyük sahnede yer açtığını gösteriyor.

2026 DÜNYA KUPASI FORMATI NASIL OLACAK?

Yeni formatla birlikte 2026 Dünya Kupası, önceki turnuvalardan farklı bir yapıya sahip olacak. Takımlar 12 gruba ayrılacak ve grup aşamasında her ekip üç maç oynayacak.

Bu yeni yapı sayesinde daha fazla ülke Dünya Kupası heyecanını yaşayacak. Böylece turnuva hem sportif rekabet hem de küresel ilgi açısından çok daha geniş bir etki alanına ulaşacak.

2026 DÜNYA KUPASI’NA KATILAN TAKIMLAR LİSTESİ

2026 Dünya Kupası’na katılan takımlar şu şekilde sıralanıyor:

