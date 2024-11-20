2026 Dünya Kupası’na Rusya katılamayacak

Spor Servisi

FIFA, Rusya’nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men edilmesi kararını bir kez daha doğruladı ve bu nedenle Rusya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılamayacağını açıkladı. Bu karar, ülkenin futbol takımlarının, önümüzdeki 2026 Dünya Kupası elemelerinde yer almasına engel olacak.

FIFA ve UEFA’nın, özellikle güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya’nın uluslararası futbol organizasyonlarına katılmasını yasakladığı belirtiliyor. 2026 Dünya Kupası, 48 takımın mücadele edeceği yeni formatta düzenlenecek.