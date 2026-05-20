2026 Dünya Kupası’nda 40 yaş üstü 5 futbolcu olacak

2026 Dünya Kupası, yalnızca yeni yıldızların değil, futbolun deneyimli isimlerinin de sahnesi olacak. Turnuva tarihinde ilk kez bu kadar fazla 40 yaş üstü futbolcunun Dünya Kupası kadrolarında yer alması bekleniyor.

Şimdiden 40 yaş barajını aşan beş futbolcu finallerde boy göstermeye hazırlanırken, listenin en dikkat çekici isimleri arasında Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Edin Dzeko ve Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa bulunuyor.

43 YAŞINDA KALECİ

Bu isimlere son olarak Craig Gordon da eklendi. 43 yaşındaki İskoç kaleci, böylece turnuvanın en yaşlı oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.

Craig Gordon’un hikâyesi ise ayrı bir dikkat çekici. Deneyimli file bekçisi, milli takımdaki ilk maçına çıktığında henüz dünyaya gelmemiş takım arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası’na gitmeye hazırlanıyor.

EN YAŞLI İKİNCİ FUTBOLCU OLACAK

Gordon, turnuvada forma giymesi halinde Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci futbolcusu olacak. Bu alandaki rekor ise 2018 Dünya Kupası’nda 45 yaşında sahaya çıkan Essam El-Hadary’ye ait.

Kulüp kariyerini Heart of Midlothian F.C.’ta sürdüren Gordon, bu sezon omuz sakatlıkları nedeniyle yalnızca üç maçta forma giyebildi. İskoç ekibi sezonu şampiyonluk yarışında Celtic’in gerisinde tamamladı.