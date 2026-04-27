2026 Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek yıldız oyuncular

Premier Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Tottenham Hotspur, önemli bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Takımın hücum hattındaki isimlerinden Xavi Simons’un çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Hollandalı futbolcunun hafta sonunda Wolverhampton Wanderers karşısında oynanan lig maçının ikinci yarısında sakatlandığı belirtildi.

Simons’un önümüzdeki haftalarda ameliyat olacağı ve ardından uzun bir rehabilitasyon sürecine gireceği ifade edildi.

OYUNCUYA DESTEK VERİLDİ

Açıklamada, oyuncuya destek mesajı da verilerek, “Tottenham’daki herkes Xavi’ye sevgisini ve desteğini gönderiyor. Yolun her adımında onun yanında olacağız” denildi.

Xavi Simons’un yaşadığı bu ciddi sakatlık, oyuncunun 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda forma giyme ihtimalini de ortadan kaldırdı.

KUPAYA GİDEMEYECEK İSİMLER

Simons’un yanı sıra farklı milli takımlardan birçok önemli oyuncunun da sakatlık nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

Rodrygo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry, Juan Foyth ve Luis Ángel Malagón gibi isimlerin de ciddi sakatlıklar nedeniyle Dünya Kupası’nda yer alamayacak.

Sezonun kritik bölümünde yaşanan bu gelişme, hem Tottenham’ın ligdeki mücadelesini hem de uluslararası turnuva planlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.